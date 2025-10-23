Spojené státy v Karibiku popravují pašeráky bez soudu, tvrdí kolumbijský prezident

Bílý dům dosud poskytl jen minimum důkazů na podporu svých tvrzení, že zasažené lodě skutečně patřily drogovým pašerákům, napsala agentura AFP.
Na tiskové konferenci v Bogotě Petro prohlásil, že údery na lodě v moři USA porušují mezinárodní právo. Vyzval k tomu, aby osoby podezřelé z pašeráctví drog byly souzeny, a ne zabity.
"Je to nepřiměřené použití síly, což je podle mezinárodního humanitárního práva trestné," dodal kolumbijský prezident. Petro již dříve obvinil Spojené státy, že během jedné z těchto akcí narušily teritoriální vody Kolumbie a zabily místního rybáře.
V posledních týdnech jsou vztahy mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a levicovým prezidentem Kolumbie napjaté. Trump například označil Petra za nelegálního drogového bosse, který podporuje masovou výrobu drog. Petro po těchto tvrzeních oznámil, že na Trumpa podá u amerických soudů žalobu za pomluvu. Šéf americké diplomacie Marco Rubio nazval Petra bláznem.
Spojené státy letos vyřadily Kolumbii ze seznamu spojeneckých zemí ve válce proti drogám a zrušily víza několika kolumbijským představitelům včetně prezidenta Petra. USA také oznámilo ukončení finanční pomoci zemi a zavedení sankčních cel. Tato opatření dosud nebyla uvedena v praxi. Kolumbie je předním světovým producentem kokainu, ale s Washingtonem spolupracuje již desítky let na snížení jeho produkce, kterou ovládají různé paramilitární skupiny a kartely.