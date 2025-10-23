Zahraničí

Spojené státy v Karibiku popravují pašeráky bez soudu, tvrdí kolumbijský prezident

před 2 hodinami
Prezident Kolumbie Gustavo Petro řekl, že se vláda Spojených států údery v Karibském moři a v Pacifiku dopouští mimosoudních poprav. V rámci operace prezentované jako boj proti obchodu s drogami se Washington od začátku září přihlásil k devíti útokům, které si vyžádaly 37 obětí.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro. | Foto: Reuters

Bílý dům dosud poskytl jen minimum důkazů na podporu svých tvrzení, že zasažené lodě skutečně patřily drogovým pašerákům, napsala agentura AFP.

Na tiskové konferenci v Bogotě Petro prohlásil, že údery na lodě v moři USA porušují mezinárodní právo. Vyzval k tomu, aby osoby podezřelé z pašeráctví drog byly souzeny, a ne zabity.

"Je to nepřiměřené použití síly, což je podle mezinárodního humanitárního práva trestné," dodal kolumbijský prezident. Petro již dříve obvinil Spojené státy, že během jedné z těchto akcí narušily teritoriální vody Kolumbie a zabily místního rybáře.

Spojené státy letos vyřadily Kolumbii ze seznamu spojeneckých zemí ve válce proti drogám a zrušily víza několika kolumbijským představitelům včetně prezidenta Petra. USA také oznámilo ukončení finanční pomoci zemi a zavedení sankčních cel. Tato opatření dosud nebyla uvedena v praxi. Kolumbie je předním světovým producentem kokainu, ale s Washingtonem spolupracuje již desítky let na snížení jeho produkce, kterou ovládají různé paramilitární skupiny a kartely.

 
