Zahraničí

Američané zaútočili na další loď, která údajně pašovala drogy. Poprvé někdo přežil

ČTK ČTK
před 46 minutami
Americká armáda podnikla v Karibiku další úder proti plavidlu, které spojuje s pašováním drog z Venezuely. V noci na pátek o tom informovala agentura Reuters s tím, že je to zřejmě první případ, kdy po útoku zůstali přeživší. Pentagon čtvrteční událost zatím nekomentoval, Reuters se nicméně odvolává na své zdroje v americké vládě.
Záznam z minulého zásahu americké armády proti lodi u pobřeží Venezuely. Snímek publikoval prezident Donald Trump 14. října.
Záznam z minulého zásahu americké armády proti lodi u pobřeží Venezuely. Snímek publikoval prezident Donald Trump 14. října. | Foto: Reuters

USA už dříve provedly útoky na podezřelé lodě, při kterých zahynulo nejméně 27 lidí. Někteří právní experti a demokratičtí zákonodárci takový postup kritizují a zpochybňují, zda je v mezích válečných zákonů. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa takové kroky ale hájí a tvrdí, že USA vedou válku s narkoteroristickými skupinami z Venezuely, takže útoky jsou legitimní.

Napětí mezi USA a Venezuelou v poslední době i právě kvůli drogám roste. Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které mají zasahovat proti pašování drog, do něhož je podle Washingtonu zapleten i venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro. Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Venezuela také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.

