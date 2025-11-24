Zahraničí

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Čínský prezident Si Ťin-pching v pondělí v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu k Číně a názorové rozdíly v řešení války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínský státní tisk. Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching.
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching. | Foto: Reuters

Bílý dům telefonát potvrdil, ale neposkytl žádné další informace, píše agentura AP.

Si Ťin-pching podle čínské státní agentury Nová Čína vyzval Trumpa, aby si obě země zachovaly dobré vztahy, a zdůraznil, že pro Čínu je otázka připojení Tchaj-wanu důležitá z hlediska poválečného uspořádání světa. Obě země podle něho bojovaly bok po boku proti fašismu, a proto je zásadní, aby světový řád vzniklý po druhé světové válce hájily společně.

Trump následně označil vztahy s Pekingem za "velmi pevné" a přijal Si Ťin-pchingovo pozvání do Číny, které je naplánováno na duben, píší agentury AFP a AP. Čínského prezidenta pak šéf Bílého domu pozval na státní návštěvu později v příštím roce.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby. Spojené státy oficiálně neuznávají Tchaj-wan jako nezávislý stát, přesto patří k jeho největším spojencům.

Čínský prezident v telefonátu s Trumpem také dodal, že všechny strany zapojené ve válce na Ukrajině by se měly snažit, aby zmírnily názorové rozdíly mezi sebou.

Čína pravidelně vyzývá k mírovým jednáním, která by respektovala územní celistvost všech zemí, ale Rusko za jeho invazi na ukrajinské území v únoru 2022 nikdy veřejně neodsoudila. Naopak hospodářské, diplomatické a vojenské vztahy mezi Pekingem a Moskvou, které byly silné už před ruskou agresí na Ukrajině, se od té doby ještě posílily.

 
