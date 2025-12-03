Zahraničí

Šéf Pentagonu Hegseth měl na zasedání vlády nepříjemný překlep na jmenovce

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Na úterním zasedání kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa se na jmenovce ministra obrany Petea Hegsetha objevil nepříjemný překlep. Místo jednoho S na začátku anglického výrazu Secretary (ministr) byla písmena S dvě, upozornila agentura AP. SS je přitom především vnímána jako zkratka polovojenských tazvaných Ochranných oddílů (Schutzstaffel) v nacistickém Německu.
Americký ministr obrany Peter Hegseth na úterním zasedání kabinetu vyjádřil radost z toho, že Trump přejmenoval ministerstvo obrany na ministerstvo války.
Americký ministr obrany Peter Hegseth na úterním zasedání kabinetu vyjádřil radost z toho, že Trump přejmenoval ministerstvo obrany na ministerstvo války. | Foto: Reuters

Hegseth na začátku zasedání vyjádřil radost z toho, že Trump přejmenoval ministerstvo obrany na ministerstvo války, všimla si agentura AP a připomněla, že oficiálně přejmenovat ministerstvo nelze bez souhlasu Kongresu. USA tak nyní používají souběžně označení ministerstvo obrany a ministerstvo války.

Na Hegsethově jmenovce přitom název funkce ministr války (Secretary of War) bylo napsáno se dvěma úvodními S, což se rychle stalo terčem posměšků na sociálních sítích. Někteří uživatelé začali spekulovat, zda uvedení SS na Hegsethově jmenovce bylo náhodné, poznamenal server HuffPost. Zároveň uvedl, že Hegsethovi se podobná trapná situace "nemohla stát v horší chvíli", jelikož je nyní pod drobnohledem kvůli útoku na venezuelské plavidlo v Karibiku. Ten armáda USA uskutečnila v rámci zásahů proti lodím, které podle Washingtonu pašují drogy.

V minulosti ministr také vzbudil kontroverze kvůli tetování jeruzalémského kříže, který si někteří spojují s pravicovým extremismem, poznamenal server.

HuffPost uvedl, že se obrátil na Bílý dům s žádostí o upřesnění, zda SS na jmenovce někdo napsal záměrně, nebo zda šlo o překlep z nedbalosti, odpovědi se mu ale nedostalo. Na sociálních sítích se mezitím rozšířily různé žertovné příspěvky, v nichž se například objevuje teorie, že to někdo ze zaměstnanců vlády udělal záměrně, protože ministra nemá v oblibě.

Trump začátkem září podepsal nařízení, kterým ministerstvu obrany udělil druhotný název ministerstvo války. Americké ministerstvo války založil v roce 1789 prezident George Washington. V roce 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.

 
