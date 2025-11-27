Zahraničí

Maduro tvrdí, že Venezuela čelí ze strany USA psychologické válce

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Venezuelský prezident Nicolás Maduro čtvrtek řekl, že jeho země čelí ze strany Spojených států psychologické válce, která trvá zhruba čtyři měsíce. Napsala to ve čtvrtek agentura AFP. Autoritářský vůdce tím odkázal na navýšení americké vojenské přítomnosti v Karibiku, kterou Washington odůvodňuje bojem proti pašerákům drog.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro. | Foto: Reuters

Venezuela podle Madura čelí "17 týdnům psychologické války, nemorálního tlaku". Podle něj se však lidé ve Venezuele tímto nátlakem nenechali zastrašit. Venezuelské úřady v reakci na zvyšování americké vojenské přítomnosti v Karibiku opakovaně mluví o možné agresi ze strany Spojených států.

Washington do Karibiku vyslal také největší americkou letadlovou loď USS Gerald R. Ford. Plavidlo ve čtvrtek podle amerických úřadů navštívil americký ministr obrany Pete Hegseth. Na videu z návštěvy letadlové lodi uvedl, že cílem její mise je bojovat proti kartelům a chránit lidi v USA.

Související

Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Bývalý americký prezident Joe Biden

Prezident Maduro ve čtvrtek vyzval vojenské letectvo, aby bylo připraveno. V posledních měsících vláda a úřady ohlásily různé mobilizace a cvičení, které měly být reakcí na americké kroky v Karibiku. Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino ve čtvrtek také ostře kritizoval státy v oblasti, které mají ambice pomáhat Spojeným státům.

Od pondělí USA považují za zahraniční teroristickou organizaci takzvaný Kartel sluncí. V čele struktury, jejíž existence není však podle agentury AFP prokázaná, stojí podle Washingtonu Maduro. V uplynulých týdnech americký prezident Donald Trump naznačil ochotu s Madurem hovořit, nevyloučil ale ani údery na Venezuelu. Spojené státy nepovažují Madura za legitimního venezuelského prezidenta.

 
Mohlo by vás zajímat

Namibijský politik Adolf Uunona se zbavil prostředního jména Hitler

Namibijský politik Adolf Uunona se zbavil prostředního jména Hitler

Louvre zvedne pro mimoevropské návštěvníky vstupné téměř o polovinu

Louvre zvedne pro mimoevropské návštěvníky vstupné téměř o polovinu

Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Peruánský exprezident Castillo dostal 11 let vězení za rozpuštění parlamentu

Peruánský exprezident Castillo dostal 11 let vězení za rozpuštění parlamentu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nicolás Maduro Drogy Karibik USA

Právě se děje

před 1 hodinou
Český koncert. Šulc a Karabec pomohli Lyonu k drtivé výhře v Evropské lize

Český koncert. Šulc a Karabec pomohli Lyonu k drtivé výhře v Evropské lize

Olympique Lyon rozdrtil v 5. kole fotbalové Evropské ligy Maccabi Tel Aviv 6:0.
před 1 hodinou
Maduro tvrdí, že Venezuela čelí ze strany USA psychologické válce

Maduro tvrdí, že Venezuela čelí ze strany USA psychologické válce

Autoritářský vůdce tím odkázal na navýšení americké vojenské přítomnosti v Karibiku, kterou Washington odůvodňuje bojem proti pašerákům drog.
před 1 hodinou
Sparta uspěla na hřišti Legie, rozhodl sváteční střelec. Slaví i Olomouc

Sparta uspěla na hřišti Legie, rozhodl sváteční střelec. Slaví i Olomouc

Fotbalisté pražské Sparty zvítězili ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy na hřišti Legie Varšava 1:0.
před 2 hodinami
Namibijský politik Adolf Uunona se zbavil prostředního jména Hitler

Namibijský politik Adolf Uunona se zbavil prostředního jména Hitler

Fotografii jeho nového průkazu totožnosti má k dispozici agentura DPA, která ve čtvrtek o změně informovala.
před 2 hodinami
Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Podle Macinkova vyjádření šlo o politický teleshopping a propagaci evropských hodnot a myšlenek.
před 3 hodinami
Louvre zvedne pro mimoevropské návštěvníky vstupné téměř o polovinu

Louvre zvedne pro mimoevropské návštěvníky vstupné téměř o polovinu

Francouzský účetní dvůr rovněž v nedávno zveřejněné zprávě uvedl, že Louvre čelí nákladům na investice, které není schopen financovat.
před 3 hodinami
Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Krok přichází poté, co ve středu Afghánec, který dříve ve své vlasti spolupracoval s Američany, střelbou vážně zranil dva členy Národní gardy.
Další zprávy