Maduro tvrdí, že Venezuela čelí ze strany USA psychologické válce

Venezuela podle Madura čelí "17 týdnům psychologické války, nemorálního tlaku". Podle něj se však lidé ve Venezuele tímto nátlakem nenechali zastrašit. Venezuelské úřady v reakci na zvyšování americké vojenské přítomnosti v Karibiku opakovaně mluví o možné agresi ze strany Spojených států.
Washington do Karibiku vyslal také největší americkou letadlovou loď USS Gerald R. Ford. Plavidlo ve čtvrtek podle amerických úřadů navštívil americký ministr obrany Pete Hegseth. Na videu z návštěvy letadlové lodi uvedl, že cílem její mise je bojovat proti kartelům a chránit lidi v USA.
Prezident Maduro ve čtvrtek vyzval vojenské letectvo, aby bylo připraveno. V posledních měsících vláda a úřady ohlásily různé mobilizace a cvičení, které měly být reakcí na americké kroky v Karibiku. Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino ve čtvrtek také ostře kritizoval státy v oblasti, které mají ambice pomáhat Spojeným státům.
Od pondělí USA považují za zahraniční teroristickou organizaci takzvaný Kartel sluncí. V čele struktury, jejíž existence není však podle agentury AFP prokázaná, stojí podle Washingtonu Maduro. V uplynulých týdnech americký prezident Donald Trump naznačil ochotu s Madurem hovořit, nevyloučil ale ani údery na Venezuelu. Spojené státy nepovažují Madura za legitimního venezuelského prezidenta.