Zahraničí

"Madurovy dny v čele Venezuely jsou sečteny," řekl Trump. USA ale válčit nebudou

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
před 3 hodinami
Dny prezidenta Nicoláse Madura v čele Venezuely jsou sečteny, Spojené státy však do války s jihoamerickou zemí nepůjdou. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizní stanicí CBS. Maduro má s Trumpem dlouhodobě napjaté vztahy a tvrdí, že USA se velkou mobilizací v Karibiku chystají na válku proti jeho zemi.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. | Foto: Reuters

"Řekl bych, že ano. Myslím, že ano," odpověděl Trump na dotaz, zda se čas autoritářského vůdce v čele Venezuely naplnil. Odmítl však, že by USA aktuálním soustředěním svých námořních a vzdušných sil v Karibiku usilovaly o Madurův pád. Cílem armádní aktivity je podle Trumpa "mnoho věcí".

Šéf Bílého domu oficiálně zdůvodňuje mimořádné armádní nasazení bojem proti pašerákům drog, někteří analytici oslovení stanicí BBC však soudí, že USA chtějí vytvořit tlak na venezuelskou armádu, aby přestala podporovat prezidenta, kterého Washington nepovažuje za legitimního vládce země.

Související

Bojí se Trumpa. Venezuela chce po Putinovi rakety a letadla. Pomoc hledá i u Číny

Torpédoborec USS Gravely

"O tom pochybuji. Nemyslím si to. Ale chovají se k nám velmi špatně," odpověděl Trump CBS na otázku, zda USA vstoupí do války proti Venezuele.

Prezident v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Uvedl také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím působila ve Středozemním moři. Američané akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi.

Maduro se podle listu The Washington Post v obavách z americké akce obrací na Rusko, Čínu a Írán a žádá o vojenskou pomoc.

Související

Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

USS Gerald R. Ford poprvé vyplouvá na moře
 
Mohlo by vás zajímat

Aerolinky Ryanair zvýšily čtvrtletní zisk o pětinu, za celé pololetí překonal odhady

Aerolinky Ryanair zvýšily čtvrtletní zisk o pětinu, za celé pololetí překonal odhady

"Pokud EU směrnici nezmění, přestaneme dodávat LNG," hrozí Katar

"Pokud EU směrnici nezmění, přestaneme dodávat LNG," hrozí Katar

Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

Izrael potvrdil, že těla, která obdržel od Hamásu, patří vojákům

Izrael potvrdil, že těla, která obdržel od Hamásu, patří vojákům
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump USA Jižní Amerika Drogy

Právě se děje

před 5 minutami
Bezvadná Edita. Experimentální vlak bez strojvůdce už najel 3000 kilometrů

Bezvadná Edita. Experimentální vlak bez strojvůdce už najel 3000 kilometrů

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3000 kilometrů.
před 19 minutami
Renault má odvahu. Na operák je možné vzít elektromobil jen na měsíc a pak ho vrátit

Renault má odvahu. Na operák je možné vzít elektromobil jen na měsíc a pak ho vrátit

Renault spustil akci, která je v Evropě ojedinělá. Elektrický Renault 4 E-Tech je možné po měsíci, který vyjde na 7299 Kč bez DPH, vrátit.
před 34 minutami
"Co se to právě stalo?" Siniaková dvakrát napálila Brazilku, pak nastala pohroma
2:19

"Co se to právě stalo?" Siniaková dvakrát napálila Brazilku, pak nastala pohroma

Favoritky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou v prvním utkání na Turnaji mistryň jasně dominovaly, jenže potom přišel bláznivý obrat.
před 49 minutami
Aerolinky Ryanair zvýšily čtvrtletní zisk o pětinu, za celé pololetí překonal odhady

Aerolinky Ryanair zvýšily čtvrtletní zisk o pětinu, za celé pololetí překonal odhady

Irská letecká společnost Ryanair ve druhém čtvrtletí svého finančního roku zvýšila čistý zisk meziročně o 20 procent na 1,72 miliardy eur.
před 1 hodinou
"Pokud EU směrnici nezmění, přestaneme dodávat LNG," hrozí Katar

"Pokud EU směrnici nezmění, přestaneme dodávat LNG," hrozí Katar

Směrnice ukládá podnikům v EU povinnost kontrolovat, zda jejich dodavatelské řetězce nevyužívají nucenou práci či neškodí životnímu prostředí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

ŽIVĚ
Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Izrael potvrdil, že těla, která obdržel od Hamásu, patří vojákům

ŽIVĚ
Izrael potvrdil, že těla, která obdržel od Hamásu, patří vojákům

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Další zprávy