"Ruských dronů bylo víc než ptáků na nebi." 70letá žena prchala tři dny před Rusy

"Na nebi je méně ptáků než dronů. Je to jeden (ruský dron) za druhým," říká 70letá ukrajinská žena, která tři dny prchala před ruskou armádou z Myrnohradu do Dobropillje.
"Najednou se mi nad hlavou objevil ruský dron. Rychle jsem se schovala mezi stromy, nechala jsem ho proletět a šla jsem dál," dodává žena. V tu chvíli byla přesvědčená, že se do Dobropillje nedostane živá. Nakonec to dopadlo dobře.
Teď to ale vypadá, že její cesta ještě není u konce. Ukrajinská armáda se snaží přemluvit civilisty, aby se z města evakuovali. Plánuje odtud totiž spustit ofenzivu proti Rusům. Místní ale svoje domovy často opustit odmítají.
"Pojďte pryč, nejsou tady už žádní doktoři," přemlouvá člen policejní jednotky Bílí andělé stařenku z Dobropillje. "Nikam nepůjdu, doktoři nám už stejně nepomohou," odpovídá stařenka, která odmítá opustit rodné město.
"Pravidelně se nám stává, že nás lidé zavolají, že jim máme pomoct s evakuací. Když ale přijedeme, tak si to rozmyslí," dodává člen Bílých andělů. Ve městě přitom zůstává asi 1500 civilistů.
Vojáky bojující ve městě Dobropillja nedávno navštívil také ukrajinský prezident Zelenskyj. "Vyslechl jsem si hlášení, probral situaci na frontě a nejnaléhavější potřeby," napsal na sociální síti X.
I met with servicemembers at the command post of the 4th Rapid Response Brigade of the National Guard of Ukraine “Rubizh.” Together with adjacent units, they are engaged in a defensive operation in the Dobropillia sector.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025
I heard the commander’s report on the situation in this… pic.twitter.com/NjqzGv7YF7
Ukrajinská armáda chce právě z Dobropillje zaútočit proti ruským pozicím s cílem odpoutat ruskou armádu od přibližně 30 kilometrů vzdáleného Pokrovsku. O něj v posledních týdnech probíhají intenzivní boje. Ruská kontrola nad městem se postupně rozšiřuje, ale "k úplnému vyčištění města je stále daleko", píše ruský vojenský blog Rybar. Ukrajinci v úterý prohlásili, že ve městě je asi 300 ruských vojáků. Tvrzení ani jedné ze stran ovšem nelze plně ověřit.