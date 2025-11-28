Prokuratura předběžně obvinila čtvrtého muže z přímé účasti na loupeži v Louvre

Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová v pátek uvedla, že 39letý muž má šest předchozích záznamů v trestním rejstříku. Nyní čelí předběžnému obvinění z loupeže spáchané organizovanou skupinou, za což ve Francii hrozí až 15 let vězení, a z trestného spolčení, za které mu může soudce udělit až deset let odnětí svobody.
Jeho pravděpodobné spolupachatele, muže ve věku 35, 37 a 39 let, prokuratura předběžně obvinila ze stejných trestných činů na konci října. Ve spojitosti s případem čelí obvinění z napomáhání také jedna 38letá žena.
Podle záznamů z bezpečnostních kamer pronikla 19. října do Louvru čtyřčlenná skupina zlodějů převlečených za dělníky. Pachatelé se dostali dovnitř přes balkon pomocí výsuvného žebříku. Vloupání trvalo přibližně osm minut, zloději pak odjeli na dvou skútrech. AP uvedla, že není jasné, jakou roli v tomto týmu sehrál muž, kterého dnes prokuratura předběžně obvinila.
Osm uloupených šperků v hodnotě přibližně 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy Kč) se zatím nepodařilo nalézt. Vyšetřovatelé se snaží vypátrat také osoby, které si mohly tuto loupež objednat. Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl.