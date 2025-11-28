Zahraničí

Prokuratura předběžně obvinila čtvrtého muže z přímé účasti na loupeži v Louvre

ČTK ČTK
před 40 minutami
Muž zatčený francouzskou policií na začátku tohoto týdne je podle pařížské prokuratury pravděpodobně posledním členem čtyřčlenného týmu, který odcizil cenné šperky z muzea Louvre. Jeho možné spolupachatele už státní zastupitelství předběžně obvinilo v říjnu. Dalšího muže a dvě ženy, které policie také zadržela v úterý, propustili bez obvinění, uvedly agentury AP a AFP.
Muzeum Louvre, archivní foto.
Muzeum Louvre, archivní foto. | Foto: heute.at

Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová v pátek uvedla, že 39letý muž má šest předchozích záznamů v trestním rejstříku. Nyní čelí předběžnému obvinění z loupeže spáchané organizovanou skupinou, za což ve Francii hrozí až 15 let vězení, a z trestného spolčení, za které mu může soudce udělit až deset let odnětí svobody.

Jeho pravděpodobné spolupachatele, muže ve věku 35, 37 a 39 let, prokuratura předběžně obvinila ze stejných trestných činů na konci října. Ve spojitosti s případem čelí obvinění z napomáhání také jedna 38letá žena.

Podle záznamů z bezpečnostních kamer pronikla 19. října do Louvru čtyřčlenná skupina zlodějů převlečených za dělníky. Pachatelé se dostali dovnitř přes balkon pomocí výsuvného žebříku. Vloupání trvalo přibližně osm minut, zloději pak odjeli na dvou skútrech. AP uvedla, že není jasné, jakou roli v tomto týmu sehrál muž, kterého dnes prokuratura předběžně obvinila.

Související

Louvre zvedne pro mimoevropské návštěvníky vstupné téměř o polovinu

Francie, Paříž, Louvre, muzeum, loupež

Osm uloupených šperků v hodnotě přibližně 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy Kč) se zatím nepodařilo nalézt. Vyšetřovatelé se snaží vypátrat také osoby, které si mohly tuto loupež objednat. Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl.

 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval

Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval

Hrozí drtivý úder. Rusko bezprecedentně hromadí střely, Trumpův muž bije na poplach

Hrozí drtivý úder. Rusko bezprecedentně hromadí střely, Trumpův muž bije na poplach
1:15
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Paříž Francie Louvre krádež

Právě se děje

před 1 minutou
Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Jermak rozhodoval o tom, kdo se dostane do jaké pozice. A právě to se mu stalo osudným. 
Aktualizováno před 31 minutami
Prezident se schází s kandidáty na ministry, už mluvil s Plagou, Vojtěchem a Tejcem

ŽIVĚ
Prezident se schází s kandidáty na ministry, už mluvil s Plagou, Vojtěchem a Tejcem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 40 minutami
Prokuratura předběžně obvinila čtvrtého muže z přímé účasti na loupeži v Louvre

Prokuratura předběžně obvinila čtvrtého muže z přímé účasti na loupeži v Louvre

Jeho pravděpodobné spolupachatele, muže ve věku 35, 37 a 39 let, prokuratura předběžně obvinila ze stejných trestných činů na konci října.
před 44 minutami
V ODS končí i první jihočeský hejtman Zahradník, krajské ODS se odlivu nebojí

V ODS končí i první jihočeský hejtman Zahradník, krajské ODS se odlivu nebojí

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že odchází z ODS a plánuje vznik vlastního politického hnutí, stranu opouštějí někteří spolustraníci.
Aktualizováno před 1 hodinou
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

ŽIVĚ
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval

Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval

Ministr nejprve připustil, že v životopise udělal chybu, následně však oznámil svou rezignaci s tím, že aféra nesmí ohrozit vedení členské země NATO.
před 1 hodinou
Hrozí drtivý úder. Rusko bezprecedentně hromadí střely, Trumpův muž bije na poplach
1:15

Hrozí drtivý úder. Rusko bezprecedentně hromadí střely, Trumpův muž bije na poplach

Ruské zbrojení zrychluje - své rakety vyrábí víc, než je odpalují, varoval podle New York Times evropské diplomaty Daniel Driscoll.
Další zprávy