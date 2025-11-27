Zahraničí

Louvre zvedne pro mimoevropské návštěvníky vstupné téměř o polovinu

ČTK ČTK
před 48 minutami
Pařížské muzeum Louvre zvýší pro mimoevropské návštěvníky cenu vstupného o 45 procent. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP, podle které toto opatření prosazuje vláda s cílem finančně podpořit nejnavštěvovanější muzeum na světě. Odbory rozhodnutí kritizují.
Pařížské muzeum Louvre.
Pařížské muzeum Louvre. | Foto: Reuters

Od 14. ledna příštího roku budou muset návštěvníci ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor za vstup do pařížského muzea utratit 32 eur, tedy o deset eur více ve srovnání se současnou cenou. Cena vstupenky do Louvru se již v lednu 2024 zvýšila ze 17 na 22 eur pro všechny návštěvníky.

Rozhodnutí, jež ve čtvrtek schválila správní rada muzea, nejvíce zasáhne turisty ze Spojených států, kteří podle údajů z roku 2024 tvoří největší skupinu mimoevropských návštěvníků Louvru. Podle tohoto dokumentu do muzea za poslední rok zavítalo 8,7 milionu lidí, z nichž 69 procent tvořili cizinci.

Související

Možná ztratíte svoje děti, varuje generál. Macron chce víc mladých v armádě

FILE PHOTO: French President Macron attends Coalition of Volunteers video conference in Paris

Louvre, který se 19. října stal terčem loupeže cenných šperků v hodnotě asi 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun), doufá, že díky tomuto rozhodnutí získá o 15 až 20 milionů eur (přibližně 360 až 480 milionů korun) ročně více a bude je moci investovat do řešení strukturálních problémů muzea.

Francouzský účetní dvůr v nedávno zveřejněné zprávě uvedl, že Louvre čelí nákladům na investice, které není schopen financovat. Loupež navíc podle šetření úřadu odhalila nedostatečné investice do zabezpečení muzea. Vedení instituce po zveřejnění zprávy uvedlo, že bezpečnost se výrazně zvýší s projektem celkové renovace muzejního areálu.

S rozhodnutím zvýšit ceny vstupného ale nesouhlasí zástupci odborů, podle kterých není v souladu s principy rovného přístupu ke sbírkám muzea. "Argument renovace budovy jako ospravedlnění zničení dvou století univerzalismu v Louvru nás nepřesvědčil," uvedl odborový svaz SUD. Jiné odborové organizace varují, že nový ceník přinese kvůli kontrolám původu návštěvníků také další administrativní zátěž pracovníkům muzea, kteří si už dříve stěžovali na zhoršující se podmínky.

O zvýšení cen vstupného pro návštěvníky ze zemí mimo EHP o tři eura na osobu uvažuje také zámek Versailles. Tuto změnu ceníku, která by mohla památce přinést asi 9,3 milionu eur (přibližně 225 milionů korun), však zatím neschválila správní rada. Další známé pařížské muzeum Orsay sdělilo AFP, že žádné změny cen neplánuje.

 
Mohlo by vás zajímat

Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Peruánský exprezident Castillo dostal 11 let vězení za rozpuštění parlamentu

Peruánský exprezident Castillo dostal 11 let vězení za rozpuštění parlamentu

Požár hongkongských výškových budov si vyžádal nejméně 83 životů

Požár hongkongských výškových budov si vyžádal nejméně 83 životů
14 fotografií

Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, aby monitorovala Trumpova prohlášení

Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, aby monitorovala Trumpova prohlášení
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Louvre Francie Paříž vstupenky cena

Právě se děje

před 34 minutami
Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Podle Macinkova vyjádření šlo o politický teleshopping a propagaci evropských hodnot a myšlenek.
před 48 minutami
Louvre zvedne pro mimoevropské návštěvníky vstupné téměř o polovinu

Louvre zvedne pro mimoevropské návštěvníky vstupné téměř o polovinu

Francouzský účetní dvůr rovněž v nedávno zveřejněné zprávě uvedl, že Louvre čelí nákladům na investice, které není schopen financovat.
před 52 minutami
Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Spojené státy prověřují všechny žádosti o azyl schválené za Bidenovy administrativy

Krok přichází poté, co ve středu Afghánec, který dříve ve své vlasti spolupracoval s Američany, střelbou vážně zranil dva členy Národní gardy.
před 58 minutami
Peruánský exprezident Castillo dostal 11 let vězení za rozpuštění parlamentu

Peruánský exprezident Castillo dostal 11 let vězení za rozpuštění parlamentu

Podle soudu se exprezident dopustil trestného činu vzpoury proti ústavnímu pořádku. Politik dříve obvinění odmítal.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: "Já jsem vám to říkal…"  Jak Trump využil útoku na gardisty ve Washingtonu

před 1 hodinou
Delegace na shromáždění NATO nakonec pojede, Okamura ji po výměně členů povolil

Delegace na shromáždění NATO nakonec pojede, Okamura ji po výměně členů povolil

Místo původně navrhovaných dvou zástupců sněmovní opozice v ní bude jeden poslanec nové vládní koalice a jeden představitel opozice.
před 1 hodinou
Plzni neuznali gól. I tak udržela neporazitelnost a je blízko postupu

Plzni neuznali gól. I tak udržela neporazitelnost a je blízko postupu

Fotbalisté Plzně v 5. kole Evropské ligy remizovali doma s Freiburgem 0:0.
Další zprávy