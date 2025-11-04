"Brzy to zjistíte." Tajemný Trump drží svět v nejistotě, Pentagon postupuje rychle

"Zjistíte to velmi brzy, ale nějaké testy budeme provádět, to ano," řekl Trump novinářům na palubě letadla Air Force One. Reagoval tak na otázku, zda má v úmyslu obnovit podzemní jaderné výbuchy. Ty Spojené státy ukončily v roce 1992. "Ostatní země to dělají. Vzhledem k tomu, že testy provádějí i ostatní, myslím, že je vhodné, abychom je dělali i my."
Trumpovo zdůvodnění "když oni, tak my taky" ale nemá oporu v realitě. Odborníci na jadernou politiku tvrdí, že Trumpův výrok je prokazatelně nepravdivý, píše Kyiv Post.
I přesto, že Rusko pokračuje v testování svých nosičů jaderných zbraní, jedinou zemí, která od 90. let provedla skutečný test jaderné bomby, zůstává Severní Korea. A právě tento rozdíl vyvolává ve Washingtonu klíčovou otázku: Odkazuje Trump na konvenční testy střel schopných nést hlavice (které USA už provádějí), nebo na návrat k odpalování skutečných hlavic? Druhá z možností by totiž znamenala pro velmoc bezprecedentní krok.
Rychlý postup
Přestože postoj Bílého domu nyní působí nejednoznačně, Pentagon věc nijak neuklidňuje. Ministr obrany Pete Hegseth potvrdil, že jeho resort bude spolupracovat s ministerstvem energetiky na "rychlém zahájení procesu".
Hegseth krok označil za shodný s Trumpovou dlouhodobou doktrínou "mír prostřednictvím síly" a zdůraznil, že je potřeba zajistit, aby Spojené státy disponovaly nejsilnějším jaderným arzenálem. "Jaderný konflikt je méně pravděpodobný, když víte, co máte, a zajistíte, aby vše fungovalo," řekl. "Postupujeme rychle a Amerika zajistí, že bude mít nejsilnější arzenál, abychom udrželi mír prostřednictvím síly."
Politické dopady
Spekulacím o Trumpových motivech přidalo i načasování jeho oznámení. Zveřejnil ho ve středu pozdě večer na sociální síti Truth Social méně než hodinu před plánovaným setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Zanedlouho se objevily i ostře rozdělené reakce z Kapitolu. Republikáni označili krok za nezbytný projev síly. Například předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy James Risch označil příkaz k testům za neeskalační. Trump podle něj vyslal zprávu Vladimiru Putinovi, že se nenechá zastrašit. Zato demokraté varovali před nebezpečnými důsledky. Senátor Mark Kelly, který zasedá v podvýboru Senátu pro ozbrojené síly dohlížejícím na jaderný arzenál, označil možné obnovení testů za "dar Číně". Pekingu by to podle něj poskytlo dokonalou záminku k obnovení vlastních odpalů.
Nejistota tak přetrvává, svět se ale velmi brzy dozví, co Trumpova jaderná hra skutečně znamená, uzavírá Kyiv Post.