V New Yorku volí nového starostu, favorita označuje Trump za "komunistického šílence"

před 2 hodinami
Ve Spojených státech se v úterý konají místní volby. Ve Virginii a v New Jersey se bude volit guvernér a v Kalifornii se bude hlasovat o úpravách volebních obvodů. Pozornost se ovšem upírá hlavně na New York, kde se volí nový starosta. Favoritem je demokratický kandidát Zohran Mamdani, který se považuje za demokratického socialistu a je trnem v oku republikánů prezidenta Donalda Trumpa.
Zohran Mamdani, demokratický kandidát na starostu New Yorku klade mimo jiné důraz na zlepšení dostupnosti bydlení.
Zohran Mamdani, demokratický kandidát na starostu New Yorku klade mimo jiné důraz na zlepšení dostupnosti bydlení. | Foto: Reuters

Mamdaniho hlavním soupeřem je Andrew Cuomo, bývalý guvernér státu New York, který kandiduje jako nezávislý. Čtyřiatřicetiletý Mamdani, který klade mimo jiné důraz na zlepšení dostupnosti bydlení, má oproti 67letému Cuomovi, nad kterým s převahou zvítězil v červnových demokratických primárkách, podle předvolebních průzkumů zjevnou převahu.

Trump však označuje Mamdaniho za "komunistického šílence", který chce zničit New York. Podobně se o demokratickém kandidátovi vyjadřují i další republikáni. Trump také New Yorku pohrozil odebráním financování a nasazením Národní gardy v případě, že jeho obyvatelé zvolí Mamdaniho starostou. Mamdani by v případě svého zvolení byl prvním muslimem a Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty.

Nového starostu budou vybírat rovněž obyvatelé Atlanty, Bostonu, Clevelandu, Detroitu, Minneapolisu či Seattlu.

Ve Virginii budou volby poprvé soubojem mezi dvěma ženami, které se ucházejí o post první guvernérky tohoto státu. Demokratka Abigail Spanbergerová, bývalá agentka CIA a v minulosti třikrát zvolená kongresmanka, se utká s republikánskou viceguvernérkou státu Winsome Earleovou-Searsovou, veteránkou námořní pěchoty a Trumpovou příznivkyní. V souboji o post guvernéra New Jersey vede demokratka a bývalá pilotka námořnictva Mikie Sherrillová nad republikánským podnikatelem a bývalým kongresmanem státu Jackem Ciattarellim.

V demokraty vedené Kalifornii budou voliči hlasovat o úpravě volebních obvodů, což by mělo demokratům vynést více mandátů ve volbách do Sněmovny reprezentantů. Demokraté tvrdí, že se jedná o reakci na podobný krok Texasu, kde by překreslení hranic obvodů mělo naopak pomoci republikánům.

 
