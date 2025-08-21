Zahraničí

Trump se pustil do řešení války na Ukrajině. Začalo to nečekaně

Jiří Just
před 2 hodinami
Přehlídka stíhaček a čepic. Americký prezident Donald Trump se intenzivně pustil do řešení ukrajinského konfliktu. Minulý pátek si dal dostaveníčko s Vladimirem Putinem na Aljašce a o několik dní později pozval ukrajinského lídra Zelenského do Bílého domu.
První dostaveníčko (s ruským prezidentem) bylo na Aljašce. | Foto: Reuters

Trump sice rozhýbal od jara 2022 zamrzlé vyjednávání o míru na Ukrajině, ale jen stěží se dá říct, že konec ruské agrese proti Ukrajině je na dohled. Mezi Kyjevem a Moskvou nepanuje shoda na zásadní otázce: Co dál s východem Ukrajiny, na který si v Rusku dělají zálusk od roku 2014?

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

Oba summity a budoucnost Ukrajiny rozebral v novém díle podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just s reportérem webu Seznam Zprávy Martinem Novákem.

