Trump se pustil do řešení války na Ukrajině. Začalo to nečekaně

Trump sice rozhýbal od jara 2022 zamrzlé vyjednávání o míru na Ukrajině, ale jen stěží se dá říct, že konec ruské agrese proti Ukrajině je na dohled. Mezi Kyjevem a Moskvou nepanuje shoda na zásadní otázce: Co dál s východem Ukrajiny, na který si v Rusku dělají zálusk od roku 2014?
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
Oba summity a budoucnost Ukrajiny rozebral v novém díle podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just s reportérem webu Seznam Zprávy Martinem Novákem.
