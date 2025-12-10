Zahraničí

Cenný objev z dob antiky. Archeologové našli u Alexandrie vrak luxusní lodě

Přes dva tisíce let čekala na objevení potopená loď u břehů egyptského města Alexandrie. Archeologové ji identifikovali jako honosnou antickou bárku sloužící k odpočinku. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na Evropský institut podmořské archeologie. Potápěči plavidlo našli na dně moře u královského ostrova Antirhodos, kde se nacházel palác dynastie Ptolemaiovců.
Potápěči plavidlo našli na dně moře u pobřeží Alexandrie.

Na stejném ostrově stál i chrám zasvěcený egyptské bohyni Isis. "Řecké nápisy, které se našly na trámu lodního kýlu, pocházejí asi z první poloviny prvního století před naším letopočtem. Podporují tak hypotézu, že loď byla postavena v Alexandrii," uvádí institut podmořské archeologie.

Trup lodi, takzvaného thalamégu, je podle archeologů více než 35 metrů dlouhý a asi sedm metrů široký. Na plavidle, které se po vodě pohybovalo pomocí vesel, se nacházela bohatě zdobená kabina.

Institut v prohlášení uvedl, že mezi nejznámější podobné lodě patřily ohromné plovoucí paláce Ptolemaiovců. Jednu takovou předvedla v roce 47 před naším letopočtem římskému vládci a vojevůdci Juliu Caesarovi královna Kleopatra, aby mu tak ukázala dovednosti Egypťanů, píše AFP.

Archeologové a potápěči vedou podmořské vykopávky v okolí ostrova od roku 1990. V průběhu let zde našli sochy, sloupy a další předměty, které pohltila voda. Některé jsou k vidění v Alexandrii v Řecko-římském muzeu, jehož expozice mapuje tuto okázalou antickou dobu středomořského přístavu.

Alexandrie patří mezi místa nejvíce ohrožená klimatickou změnou a stoupající hladinou moře. I podle nejoptimističtějších scénářů Organizace spojených národů se stane do roku 2050 jedna třetina města neobyvatelná nebo ji zaplaví voda.

 
