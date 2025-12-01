Obrazem: Papež Lev XIV. zahájil druhý den návštěvy Libanonu modlitbou za mír

Tisíce libanonských křesťanů navzdory dešti lemovaly trasu papežovy kolony mířící do Annáji, asi 40 kilometrů od Bejrútu. Mnozí mávali libanonskými a vatikánskými vlajkami a na jeho zakrytý papamobil na uvítanou házeli okvětní lístky a rýži.
Každý rok přijíždějí na vrcholek ke klášteru svatého Marona, který se tyčí nad mořem, stovky tisíc poutníků. Přicházejí se pomodlit u hrobu svatého Šarbela Machlúfa, libanonského maronitského poustevníka žijícího v letech 1828-1898. Je známý údajným zázračným uzdravováním věřících.
Návštěva Lva XIV. u hrobu, první papežská návštěva tohoto místa v historii, zahájila nabitý den prvního amerického papeže v dějinách. V Haríse se má setkat s katolickými kněžími a řeholnicemi a poté v Bejrútu povede mezináboženské setkání s křesťanskými i muslimskými představiteli země.