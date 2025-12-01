Zahraničí

Obrazem: Papež Lev XIV. zahájil druhý den návštěvy Libanonu modlitbou za mír
Libanonské vojenské letouny doprovázejí letadlo papeže Lva XIV. před přistáním v Bejrútu.
Lev XIV. nezahálel ani na palubě papežského speciálu. Na své první tiskové konferenci při letu do Libanonu označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé řešení.
"Všichni víme, že Izrael v tuto chvíli není takovému řešení nakloněn, ale pro nás je to jediné řešení," řekl papež a dodal, že je v kontaktu s oběma stranami, aby jim pomohl najít řešení, které bude pro všechny spravedlivé. Zopakoval tak dlouhodobý postoj Vatikánu k tomuto letitému konfliktu.
Papež Lev XIV. v pondělí modlitbou u hrobky libanonského světce uctívaného křesťany i muslimy zahájil druhý den své návštěvy Libanonu. Informuje o tom agentura AP, podle níž je hlavním papežovým vzkazem na jeho první zahraniční cestě potřeba míru a náboženského soužití v regionu zmítaném konflikty.

Tisíce libanonských křesťanů navzdory dešti lemovaly trasu papežovy kolony mířící do Annáji, asi 40 kilometrů od Bejrútu. Mnozí mávali libanonskými a vatikánskými vlajkami a na jeho zakrytý papamobil na uvítanou házeli okvětní lístky a rýži.

Každý rok přijíždějí na vrcholek ke klášteru svatého Marona, který se tyčí nad mořem, stovky tisíc poutníků. Přicházejí se pomodlit u hrobu svatého Šarbela Machlúfa, libanonského maronitského poustevníka žijícího v letech 1828-1898. Je známý údajným zázračným uzdravováním věřících.

Návštěva Lva XIV. u hrobu, první papežská návštěva tohoto místa v historii, zahájila nabitý den prvního amerického papeže v dějinách. V Haríse se má setkat s katolickými kněžími a řeholnicemi a poté v Bejrútu povede mezináboženské setkání s křesťanskými i muslimskými představiteli země.

