"NATO sehrálo hanebnou roli, Putin je diktátor." Kdo je nová prezidentka Irska

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Silná kritika Izraele a odmítání investic do obrany. Nejen těmito postoji je známa nová irská prezidentka Catherine Connollyová. Ta drtivě vyhrála prezidentské volby, v nichž kandidovala jako nezávislá. Podporu měla napříč levicovými stranami. Connollyová už je v politice více než dvacet let a je proslulá svými levicovými názory.
Catherine Connollyová krátce pro vyhraných prezidentských volbách. 25. října 2025
Catherine Connollyová krátce pro vyhraných prezidentských volbách. 25. října 2025 | Foto: ČTK

Svoji kandidaturu oznámila Catherine Connollyová letos v červenci. Zpočátku jí média nedávala velké šance. Nakonec drtivě zvítězila se ziskem 63,4 procenta hlasů.

Nově zvolená prezidentka Irska je známá svojí kritikou vůči EU, NATO a Izraele. Někteří ji také obviňují ze šíření kremelské propagandy.  

Odmítání zbrojení a expanze NATO

Jako kritička Severoatlantické aliance ji Connollyová obvinila  z militarismu. Zvýšené německé výdaje na obranu přirovnala k vyzbrojování nacistického Německa Adolfem Hitlerem ve 30. letech minulého století.

Connolyová se vyjádřila i k válce na Ukrajině. Odsoudila Rusko, ale zároveň zkritizovala NATO za to, že "podněcovalo válku" ještě před jejím vypuknutím v únoru 2022. Podle deníku The Irish Times uvedla: "Měli bychom se bouřit proti jakékoli možnosti války a Irsko by mělo využít svého hlasu jako neutrální země."

Přestože označila ruského prezidenta Putina za "diktátora, který nerespektuje demokracii", současně tvrdila, že "NATO sehrálo hanebnou roli, když postupovalo k hranicím a zapojilo se do válečného štvaní. Irsko se v mnoha ohledech chovalo pokrytecky."

Nově zvolená prezidentka odmítá rostoucí evropské investice do obrany. "Jako žena a matka jsem vážně znepokojena směrem, kterým se země ubírají, a tím, že vynakládají více peněz na zbraně a militarizaci, zatímco snižují výdaje na sociální péči," uvedla v této souvislosti Connollyová. 

Silná kritička Izraele

Connollyová je dlouhodobě proslulá svým odmítavým postojem k Izraeli. Ten v minulosti označila za teroristický stát, který v Pásmu Gazy páchá genocidu. "Pokud v Dáil (dolní komora irského parlamentu) nemůžeme označit Izrael jako teroristický stát, tak máme vážný problém," prohlásila politička.  

Hamás podle ní představuje nedílnou "součást palestinské společnosti, uvedla v předvolebním rozhovoru. Obě strany - tedy Hamás a Izrael - jsou podle ní zodpovědné za válečné zločiny. Útok Hamásu na Izrael 7. října 2023 však Connollyová jednoznačně odsoudila. 

Irsko je považováno za jednu z nejvíce propalestinských zemí v Evropě a irští ministři bývají izraelskými politiky často kritizováni za antisemitismus.

Podpora napříč opozicí 

Vedle zahraničních témat se Connollyová v kampani zaměřila také na domácí témata, jako je ekonomická stagnace a chudoba. Tím si získala značnou oblibu u voličů, které dlouhodobě frustrují rostoucí ceny nájmů. 

Výrazně jí v boji o prestižní post pomohla podpora opoziční koalice vůči současné vládě, a především největší opoziční strany Sinn Féin, která nevyslala do voleb vlastního kandidáta.

V kampani dlouhodobě vedla v průzkumech, které jí těsně před volbami přisuzovaly zisk 38 procent hlasů. 

Funkce irského prezidenta je spíše ceremoniální, zastupuje stát na mezinárodní scéně, jmenuje premiéra či podepisuje zákony přijaté parlamentem. 

Catherine Connollyová se narodila jako devátá do rodiny s celkem 14 dětmi. Její matka zemřela, když bylo nově zvolené prezidentce devět let. V politice se aktivně pohybuje od konce 90. let. Předtím pracovala jako klinická psycholožka a právnička. 

 
