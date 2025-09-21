Austrálie, Velká Británie a Kanada oficiálně uznaly Stát Palestinu

"Aby byla oživena naděje na mír pro Palestince i Izraelce a dvoustátní řešení, Spojené království dnes formálně uznává Stát Palestinu," uvedl dnes britský premiér Keir Starmer v prohlášení, které zveřejnil na síti X.
Kanada jako první z velkých západních ekonomik rovněž rozhodla o uznání Státu Palestina, oznámil to premiér Mark Carney. Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že Austrálie uznává legitimní a dlouhodobé aspirace palestinského lidu na vlastní stát. Společné prohlášení všech tří lídrů premiéři zveřejnili na sociální síti X.
"Tváří v tvář rostoucí hrůze na Blízkém východě jednáme tak, abychom udrželi při životě možnost míru a dvoustátního řešení. To znamená bezpečný Izrael vedle životaschopného palestinského státu - v současné době nemáme ani jedno," říká Starmer na začátku videa zveřejněného krátce před zasedáním Valného shromáždění OSN, které se bude konat příští týden v New Yorku.
Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. Očekává se, že Stát Palestinu oficiálně uzná také Portugalsko.