Zahraničí

Austrálie, Velká Británie a Kanada oficiálně uznaly Stát Palestinu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Austrálie, Británie a Kanada v neděli formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony Albanese zdůrazňují, že teroristické hnutí Hamás nesmí v budoucí správě Palestiny hrát žádnou roli.
Londýnem vlály palestinské vlajky.
Londýnem vlály palestinské vlajky. | Foto: Reuters

"Aby byla oživena naděje na mír pro Palestince i Izraelce a dvoustátní řešení, Spojené království dnes formálně uznává Stát Palestinu," uvedl dnes britský premiér Keir Starmer v prohlášení, které zveřejnil na síti X.

Kanada jako první z velkých západních ekonomik rovněž rozhodla o uznání Státu Palestina, oznámil to premiér Mark Carney. Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že Austrálie uznává legitimní a dlouhodobé aspirace palestinského lidu na vlastní stát. Společné prohlášení všech tří lídrů premiéři zveřejnili na sociální síti X.

Související

Zásadní obrat. Britský premiér Starmer oznámí uznání Palestiny

Britský premiér Keir Starmer

"Tváří v tvář rostoucí hrůze na Blízkém východě jednáme tak, abychom udrželi při životě možnost míru a dvoustátního řešení. To znamená bezpečný Izrael vedle životaschopného palestinského státu - v současné době nemáme ani jedno," říká Starmer na začátku videa zveřejněného krátce před zasedáním Valného shromáždění OSN, které se bude konat příští týden v New Yorku.

Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. Očekává se, že Stát Palestinu oficiálně uzná také Portugalsko.

 
Mohlo by vás zajímat

Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu

Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu

Muž v Německu najel autem do lidí na pouti, pět z nich zranil

Muž v Německu najel autem do lidí na pouti, pět z nich zranil

"Peníze docházejí, pomoc se omezuje." Pomocníky na Ukrajině unavují i posuny fronty

"Peníze docházejí, pomoc se omezuje." Pomocníky na Ukrajině unavují i posuny fronty

Zásah proti čínskému TikToku. V USA se razantně změní jeho vedení, potvrdil Bílý dům

Zásah proti čínskému TikToku. V USA se razantně změní jeho vedení, potvrdil Bílý dům
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Velká Británie Kanada Austrálie Palestina stát diplomacie

Právě se děje

před 7 minutami
Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu

Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu

Palestinský stát západně od řeky Jordán nevznikne," uvedl v prohlášení izraelský premiér.
před 10 minutami
Muž v Německu najel autem do lidí na pouti, pět z nich zranil

Muž v Německu najel autem do lidí na pouti, pět z nich zranil

Muže chtěla zkontrolovat policejní hlídka, když ho chtěla zastavit, začal jim ujíždět.
před 36 minutami
"Peníze docházejí, pomoc se omezuje." Pomocníky na Ukrajině unavují i posuny fronty

"Peníze docházejí, pomoc se omezuje." Pomocníky na Ukrajině unavují i posuny fronty

Rozhovor s Janem Mrkvičkou z humanitární organizace Člověk v tísni, který se nedávno vrátil z cesty po Ukrajině.
před 44 minutami
U památníku obětí střelby na filozofické fakultě přibyla deska se jmény obětí

U památníku obětí střelby na filozofické fakultě přibyla deska se jmény obětí

Po střelbě na fakultě 21. prosince 2023 zemřelo 14 studentů a pedagogů.
před 55 minutami
"Píchl jsem mu heparin, začal krvácet." Známý vrah chtěl prý jen zmást zdravotníky

"Píchl jsem mu heparin, začal krvácet." Známý vrah chtěl prý jen zmást zdravotníky

Vrah mimo jiné tvrdil, že chtěl zmást lékaře, vidět akci a zachraňovat pacienty, kterým předtím heparin podal.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zlatý hattrick pro Belgičana. Pogačar utrpěl v Africe na úvod MS drtivou porážku

Zlatý hattrick pro Belgičana. Pogačar utrpěl v Africe na úvod MS drtivou porážku

Belgický cyklista Remco Evenepoel vyhrál potřetí za sebou časovku na mistrovství světa. Ve Rwandě deklasoval i čtvrtého Tadeje Pogačara.
Aktualizováno před 1 hodinou
Siniaková se vrátí na trůn. S Krejčíkovou získaly v Soulu osmnáctý společný titul
2:34

Siniaková se vrátí na trůn. S Krejčíkovou získaly v Soulu osmnáctý společný titul

Poprvé od loňské olympiády obnovily deblovou spolupráci a hned Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou vyhrály turnaj v Soulu.
Další zprávy