Volby v Argentině ovládl pravicový prezident Milei. Voliči si přejí tvrdší reformy

před 1 hodinou
Strana pravicového prezidenta Javiera Mileie jasně ovládla nedělní volby do části argentinského parlamentu považované za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika prosazujícího tvrdé rozpočtové škrty. Získala přes 40 procent hlasů, zatímco levicová peronistická opozice dostala necelých 32 procent hlasů. Informovala o tom argentinská média po sečtení více než 95 procent volebních okrsků.
Argentinský prezident Javier Milei
Argentinský prezident Javier Milei | Foto: Reuters

Mileiova strana Svoboda postupuje (La Libertad Avanza, LLA) získala podle téměř konečných výsledků ve volbě 127 poslanců ze 257 členů dolní parlamentní komory 64 křesel.

Opozičnímu bloku, který dosud držel v obou komorách většinu, připadne 44 mandátů, zbylé si rozdělí menší strany. Dosud měla Mileiova relativně nová strana pouze 37 poslanců. V senátu, kde měla zatím šest křesel, získala 14 mandátů.

"Dnes jsme překonali zlomový bod. Dnes začínáme budovat skvělou Argentinu," prohlásil Milei po oznámení výsledků. Voliči se podle něho rozhodli "nechat za sebou sto let dekadence". Milei také vyzval guvernéry argentinských provincií a zákonodárce dalších stran ke spolupráci s jeho uskupením.

Větší síla pro další reformy

Úspěch je pro Mileie důležitý proto, že může dosud opozičně laděnému parlamentu zabránit v přehlasování prezidentského veta a usnadnit prosazení dalších protržních reforem.

"Buď svoboda, nebo komunismus." Libertariánský prezident Milei čelí prvnímu testu

Argentina, Buenos Aires, protest, Javier Milei

Navzdory tomu, že volby vzbudily velké očekávání ve světě a zvláště ve Spojených státech, jejichž prezident Donald Trump je Mileiovým stoupencem a spojil s jeho budoucností finanční podporu Argentiny, v zemi samotné vyvolaly nejmenší zájem voličů od konce argentinské diktatury v roce 1983, píší média.

K urnám v zemi, kde je účast povinná, přišlo necelých 68 procent voličů, což překonalo nejnižší účast 71,7 procenta v parlamentních volbách z roku 2021.

Trump označil výsledek za drtivý

Právě Trump byl mezi prvními státníky, kteří Mileiovi k vítězství blahopřáli, když jeho výhru označil za drtivou. Po říjnovém setkání se svým ideologickým spojencem v Bílém domě Trump podle AP uvedl, že pokud Milei ve volbách neuspěje, USA ukončí podporu Argentiny, která do její podfinancované ekonomiky napumpovala desítky miliard dolarů.

Maduro se ohradil proti Trumpovi. CIA podle něj plánuje ve Venezuele převrat

Venezuela's President Nicolas Maduro leads rally on the Day of Indigenous Resistance, in Caracas

Analytici oslovení agenturou Reuters neskrývali velké překvapení, kterým podle nich jasné Mileiovo vítězství je. "Mnoho lidí se rozhodlo dát vládě další šanci," řekl šéf sociologického institutu AZC Gustavo Córdoba. Lidé se podle něho dosud bojí možné další ekonomické krize spojené s předchozími vládami a proto podpořili současného prezidenta.

"V takovýto výsledek nemohli doufat ani nejzarytější Mileiovi zastánci," uvedl šéf americké větve konzultantské firmy Horizon Engage Marcelo García. Dodal, že triumf umožní Mileiovi snadno v parlamentu hájit své výnosy a zabránit přehlasování svého veta.

Mileiho šoková terapie přináší výsledky

Libertariánský ekonom Milei už v prvním roce vlády prosadil razantní rozpočtové škrty, které předloni v kampani demonstroval i s motorovou pilou. Propustil desítky tisíc státních zaměstnanců, omezil peníze univerzitám, zrušil subvence na energie či snížil důchody a platy ve veřejném sektoru.

Mnozí oceňují, jak se mu podařilo zkrotit hyperinflaci a dosáhnout prvního rozpočtového přebytku od roku 2010. Jeho šoková terapie ale uškodila střední třídě a důchodcům, kteří pravidelně pořádají proti vládě demonstrace.

 
