Nic nedohodli, příště prý v Moskvě. Výsledky summitu Trump-Putin Ukrajinu nepotěší

Hlavním důvodem setkání byla "ukrajinská krize" - jak Kreml válku, kterou v únoru 2022 proti Ukrajině začal, označuje. Celý svět očekával, co se za zavřenými dveřmi na schůzce dohodne a zda to povede k ukončení nejkrvavější války na evropském kontinentu za posledních 80 let, dohoda o příměří na Ukrajině však zatím oznámena nebyla. A výsledky, které zazněly na tiskové konferenci, byly velmi nekonkrétní.
Trump řekl, že schůzka byla velmi produktivní a obě strany v jednání tři na tři (byli tam také šéfové resortů zahraničí Marco Rubio a Sergej Lavrov, zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff a asistent ruského prezidenta Jurij Ušakov) dohodli spoustu věcí. "Mnoho bodů bylo dohodnuto a zbývá jich jen velmi málo. Některé nejsou tak významné. Jeden je pravděpodobně nejvýznamnější, ale máme velkou šanci se tam dostat. Nedostali jsme se tam, ale máme velkou šanci se tam dostat," uvedl Trump nekonkrétně.
"Rozhovory proběhly v konstruktivní atmosféře. Naše země jsou blízkými sousedy. Když jsem vystoupil z letadla, řekl jsem: "Dobrý den, drahý sousede!", řekl po jednání ruský prezident Vladimir Putin.
"To, co se děje na Ukrajině, je pro nás tragédie a bolest. Ukrajinský lid jsme vždy považovali za bratrský. Pro udržitelné urovnání je nutné odstranit základní příčiny konfliktu. Samozřejmě je nutné zajistit bezpečnost Ukrajiny a my jsme připraveni na tom pracovat," pokračoval muž, který krvavou válku začal. Putin rovněž dodal, že doufá, že Kyjev a Evropa nebudou podnikat provokace, aby narušily vznikající pokrok.
"Naše partnerství se Spojenými státy má potenciál. Trump chápe, že Rusko má své vlastní národní zájmy. Říká, že kdyby byl prezidentem, válka by nezačala - a já s ním souhlasím," tvrdil Putin dále, načež médiím nebylo umožněno pokládat další otázky.
Oba světoví lídři také prohlásili, že se možná brzy potkají. "Ještě jednou, pane prezidente, rád bych vám mnohokrát poděkoval a brzy s vámi promluvím a pravděpodobně se brzy zase uvidíme. Děkuji mnohokrát, Vladimire," končil svoji část projevu Trump.
"Příště v Moskvě," odpověděl mu Putin, výjimečně anglicky.
Následně Trump poskytl americký prezident Donald Trump rozhovor televizi Fox News, ve kterém uvedl, že strany jsou docela blízko dohodě a že s ní nyní musí souhlasit i Ukrajina. "Teď je opravdu na prezidentu Zelenském, aby to dotáhl do konce. Evropské země se musí trochu zapojit, ale to je na Zelenském," uvedl Trump. Neupřesnil, ale co by v dohodě mělo jít, naznačil ovšem, že se nejspíš jedná o výměnu území a bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, aniž by se země stala součástí NATO.
Trump během své prezidentské kampaně na podzim loňského roku mluvil o tom, že válku ukončí do 24 hodin, později termín několikrát měnil. Nakonec -podle určitých náznaků i pod vlivem své ženy Melanie - začal vůči Putinovi měnit rétoriku a začal hrozit sankcemi a sekundárními cly na dovoz ze zemí, které nakupují ruskou ropu.
Pro Fox News řekl, že teď o sankcích nebude minimálně nějakou dobu řeč vzhledem k jednáním. "Možná o tom budu muset přemýšlet za dva nebo tři týdny, ale teď ne," prohlásil Trump.
Na aljašský summit nebyl přizván nikdo z lídrů evropských zemí ani prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Trump ale jak evropským politikům, tak Zelenskému po schůzce volal, aby jim sdělil výsledky jednání. Podle něj by dalším krokem mohla být schůzka podobného formátu, avšak i s účastí Ukrajiny. Putinův poradce Jurij Ušakov ale později uvedl, že o setkání tří prezidentů se dosud nejednalo.
V pondělí 18. srpna se mají prezidenti Ukrajiny a USA setkat ve Washingtonu v Bílém domě.