Zahraničí

"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 34 minutami
"Je čas, aby Evropa buď jednala, nebo mlčela," prohlásil v rozhovoru pro Fox News americký ministr financí Scott Bessent. Kritizoval evropské lídry za to, že Spojeným státům kážou o tvrdším postupu vůči Rusku, zatímco sami se zdráhají přijmout obdobná opatření.
Foto: Zdroj snímků: Reuters, Shutterstock, koláž Aktuálně.cz

Ministr financí připomněl, že prezident Donald Trump už například uvalil sekundární cla na Indii kvůli nákupu ruské ropy, zatímco Evropa nejenže podobný krok neučinila, ale naopak nakupuje indické rafinované produkty.

"Spolupracujte s námi, abychom Trumpovi poskytli maximální vliv. Jde do toho tvrdě," dodal.

Bessent zároveň odmítl tvrzení, že Trump nechal uplynout lhůtu pro sankce před plánovaným setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle něj byla lhůta zkrácena z 50 na 10 dní a ještě před jejím koncem USA zavedly cla na Indii - krok, který měl sloužit jako signál pro Kreml, co ho čeká, pokud jednání na Aljašce nedopadnou podle představ Washingtonu.

Na otázku, zda by byly Spojené státy ochotné uvalit sekundární sankce kvůli nákupu ruské ropy také na Čínu, odpověděl: "Všechno je možné."

Evropa tahá za slabší konec

Evropská unie se v této situaci podle The Washington Post ocitá pod tlakem nejen ze strany USA, ale i v důsledku vlastních strategických chyb. Nedávno uzavřená obchodní dohoda s USA, oznámená na konci července, se pro řadu analytiků, ale i špiček evropské politiky stala symbolem oslabeného postavení bloku na globální scéně.

"Moje první hodnocení: neuspokojivé; jde o nevyváženou dohodu," uvedl Bernd Lange, předseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod, v příspěvku na X. "Byly učiněny ústupky, které je obtížné přijmout. Dohoda je značně nevyvážená. Navíc zůstává mnoho otázek nezodpovězených."

Šéfredaktor francouzského časopisu Le Grand Continent Gilles Gressani tvrdí, že Trump dokázal využít strukturálních slabin EU a přiměl ji k ústupkům, které mohou mít dlouhodobé následky.

Podle kritiků se tak Evropa dobrovolně podřídila americkým požadavkům - od zvýšení investic do amerického zkapalněného zemního plynu až po faktické upozadění klimatické agendy. Tato ochota obětovat vlastní strategické cíle výměnou za krátkodobou politickou úlevu vyvolává otázky, zda má EU schopnost jednat jako skutečný geopolitický hráč.

Reakce na dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy ale nejsou černobílé. Třeba podle eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče je dohoda zahrnující patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA nejlepším výsledkem, jakého mohla EU v současné složité situaci dosáhnout. Podobný postoj zastávají rovněž politici z české vládní koalice.

Postavit se pravdě čelem?

Například rakouská geopolitická analytička Velina Tchakarova postavení Evropy ale vidí kriticky: "Pokud jste Evropan a dosud jste nepochopil, že EU - jak jako kolektivní aktér, tak prostřednictvím svých jednotlivých členů - nemá na globální scéně jako geopolitický aktér žádný skutečný vliv, pak je nyní ten správný okamžik, abyste se této kruté pravdě postavil čelem."

Související

Analytici popsali Putinovu taktiku při vyjednávání. Jedné věci se Trump musí vyhnout

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin talk during the family photo session at the APEC Summit in Danang, Vietnam

Podle ní byla Evropa odsunuta na okraj rozhodovacích procesů o budoucnosti Ukrajiny a celé bezpečnostní architektury kontinentu. Zároveň upozorňuje, že ruská invaze by se nikdy neodehrála bez dlouhodobé strategické podpory Číny. A že EU nejen nedokázala válce zabránit, ale bez americké pomoci by nebyla schopna Ukrajinu udržet.

"Více než tři roky samolibosti, nedostatečných opatření a chronického nedostatku politické vůle a odvahy přinesly Evropě nejzávažnější válku od roku 1945," píše ve svém příspěvku na X.

Modernizovaná Varšavská smlouva?

Trumpova strategie má přitom širší rozměr než jen obchodní politiku. Třeba již podle zmiňovaného Gillese Gressaniho směřuje Trump k přeměně západního řádu na geopolitický prostor, kde mimo sféru vlivu Washingtonu nebude možné udržet plnohodnotnou suverenitu.

Související

Putinův vzkaz Zelenskému je nečekaný, může jít o taktiku. Jde mu o "Nové Rusko"?

Vladimir Putin
1:09

Gressani se nebojí jít v kritice ještě dál a Trumpovu taktiku přirovnává k modernizované verzi někdejší Varšavské smlouvy - státy by si zachovaly formální nezávislost, ale musely by se přizpůsobit pravidlům stanoveným Bílým domem.

Naopak třeba výzkumníci z think-tanku The Carnegie Endowment for International Peace upozorňují, že evropská obranná nezávislost byla už dlouho spíše iluzí a kritika Washingtonu často přehlíží fakt, že aliance s USA představuje pro Evropu především pragmatickou záruku bezpečnosti. Nejde o nástroj americké dominance, ale o dobrovolné partnerství.

Shodují se ale, že politická pasivita evropských institucí posiluje Trumpovu pozici. "Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Evropané jsou vůči Trumpovi stále nepřátelštější. Bohužel se zdá, že naše instituce a politické elity nejsou ochotny nebo schopny tuto obrovskou energii využít," píše Gilles Gressani ve svém komentáři pro Financial Times. 

Pokud se tento trend nezlomí, může se EU ocitnout v roli přihlížejícího aktéra, zatímco o jejím osudu rozhodují jinde. Jak uzavírá Tchakarova: "Realita je krutá, ale čelit jí znamená, že jste ještě nevzdali svou budoucnost."

 
Mohlo by vás zajímat

Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká
14:59

Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"
0:30
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Vladimir Putin Evropa Evropská unie (EU) válka Summit Trump - Putin 2025

Právě se děje

před 26 minutami
Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Podle deníku The Washington Post je tento krok jedním z nejvýraznějších zásahů federální vlády do správy hlavního města za posledních padesát let.
před 34 minutami
"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

Americký ministr financí Scott Bessent kritizoval evropské lídry za to, že USA kážou o tvrdším postupu vůči Rusku, zatímco sami nepřiloží ruku k dílu.
před 49 minutami
Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká
14:59

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká

Putin má před schůzkou navrch, protože dokáže s Trumpem snadno manipulovat, říká ruský politolog a historik žijící v Česku Sergej Medveděv.
před 1 hodinou
Fosilie staré 3,2 milionu let dorazily do Prahy, Lucy a Selam jsou v Evropě poprvé

Fosilie staré 3,2 milionu let dorazily do Prahy, Lucy a Selam jsou v Evropě poprvé

Lucy a až o 150 000 let starší Selam z jedné rodiny lidských předků do Prahy zapůjčilo Národní muzeum Etiopie v Addis Abebě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

ŽIVĚ
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"
0:30

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

Na Aljašku v pátek ráno dorazila ruská delegace složená z "těžkých vah". Trump s Putinem teprve přiletí.
před 2 hodinami
Největší trumf úvodního víkendu v Premier League? Exslávista Diouf, zní z Anglie

Největší trumf úvodního víkendu v Premier League? Exslávista Diouf, zní z Anglie

Příznivci Premier League si to moc dobře uvědomují, senegalského obránce loví do svých týmů a tvrdí: exslávista bude terno.
Další zprávy