"Největší hrdina mladé generace," truchlí Trump. Kdo je zavražděný aktivista Kirk?

Jeho poslední slova byla věnována násilí ze strany gangů v amerických ulicích, když dostal zásah do krku. Na záznamu je vidět, jak vytryskla krev, a Charlie Kirk se skácel k zemi. Muž, který od osmnácti let brázdil americké kampusy s konzervativním poselstvím, byl na místě mrtvý. Amerika zůstala v šoku.
Vražda konzervativního aktivisty vévodí prakticky všem americkým médiím, kondolence přišly jeho rodině i od britského a izraelského předsedy vlády, italské premiérky nebo argentinského prezidenta.
Úspěšný tiktoker i podcaster
Kirk se mohl chlubit více než 7,3 milionu sledujícími na TikToku, sedmi miliony na Instagramu, pěti na X a 3,5 milionu na YouTube. Jeho podcast The Charlie Kirk Show měl pravidelně mezi půl a tři čtvrtě milionu stažení denně. Do toho aktivista neúnavně objížděl americké univerzity a debatoval se studenty, vystupoval v televizních a rozhlasových stanicích. Hrál klíčovou roli při mobilizaci mladých konzervativců a intenzivně spolupracoval s Donaldem Trumpem.
Veřejně se začal angažovat už v osmnácti letech. Vadilo mu, že v jeho škole převládaly radikálně levicové názory. Chtěl vytvořit platformu, kde by mladí konzervativci mohli prosazovat své hodnoty. Spoluzaložil organizaci Turning Point USA, která se zaměřovala na šíření konzervativních myšlenek na univerzitách, kde většinou převažovaly liberální názory.
Prosazoval to, co američtí konzervativci označují jako "tradiční americké hodnoty": svobodu projevu, vlastenectví, rodinné hodnoty, ale i kritiku progresivních témat (například genderové teorie či klimatické politiky). Jako mnoho konzervativců podporujících Donalda Trumpa zastával tvrzení o "ukradených" volbách v roce 2020, odmítal covidová opatření a měl za to, že místo podpory Ukrajiny by se měla americká vláda soustředit na domácí problémy.
Kirk měl charisma a byl pohotový a vtipný řečník. Byl silný v debatách a přímo vyhledával názorové střety s politickými oponenty. Ve vyhrocené atmosféře amerických univerzitních kampusů ale jeho besedy opakovaně narušovali zastánci krajní levice skandováním a výhrůžkami. A občas docházelo i k fyzickým konfrontacím.
Útok nezastavila ani šestice bodyguardů
Kirk opakovaně mluvil o výhrůžkách smrtí, které dostává, a při vystoupeních kolem sebe měl početnou ochranku. I během osudné debaty v Utahu měl s sebou šest bodyguardů, kteří ale nedokázali střelbě z větší vzdálenosti nijak zabránit.
Vrah dosud uniká - a s ním zůstává neznámý i jeho motiv. I přes to už stihl americký prezident Donald Trump z vraždy obvinit radikální levici.
"Po léta srovnávali radikální levicoví aktivisté skvělé Američany jako Charlieho s nacisty a nejhoršími zločinci světa," řekl viditelně otřesený Trump, "taková rétorika je přímo zodpovědná za terorismus, který dnes vidíme v naší zemi. A musí skončit právě teď," vyzýval americký prezident po smrti aktivisty, kterou mohla celá Amerika sledovat v přímém přenosu z univerzity v Utahu.
"Radikální levicové politické násilí ublížilo příliš mnoha nevinným lidem a vzalo příliš mnoho životů," burcoval Trump. Vzápětí pohrozil útočníkům s tím, že jeho administrativa najde každého, kdo se na tomto politickém násilí podílel, včetně organizací, které je financují a podporují.