Tragédie v Utahu: konzervativec Kirk podlehl útoku střelce, Trump vyjadřuje soustrast

Úmrtí potvrdil Americký prezident Donald Trump na platformě Trurh. Spolu s manželkou Melanií vyjádřili upřímnou soustrast jeho manželce Erice a celé rodině a dodali, že Kirka budou navždy milovat..
Podle zástupců organizace Turning Point USA, kterou Kirk založil, byl aktivista zasažen do krku. "Byl střelen do krku. Je v nemocnici. Nevypadá to dobře," uvedla Marina Minas, marketingová ředitelka organizace, pro CBS News.
Ministryně zemědělství Brooke Rollinsová dodala na sociální síti X, že Kirk je stále naživu, avšak v kritickém stavu: "PROSÍM, MODLETE SE. Slyším, že je v kritickém stavu, ale stále je s námi."
“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1— The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025
Charlie Kirk je známý konzervativní komentátor a moderátor podcastů, zakladatel studentské organizace Turning Point USA, která šíří konzervativní myšlenky na amerických univerzitách. Na platformě X má přes pět milionů sledujících, na TikToku více než sedm milionů.
Na zprávu o střelbě okamžitě reagoval prezident Donald Trump, dlouholetý Kirkův podporovatel: "Všichni se musíme modlit za Charlieho Kirka, který byl postřelen. Skvělý chlap od hlavy až k patě. Bůh mu žehnej!"
Web BBC dále uvedl, že podrobnosti o motivu střelby zatím nejsou známé. Policie pokračuje ve vyšetřování a univerzita vydala výzvu studentům a veřejnosti, aby zůstali v bezpečí a sledovali oficiální informace.