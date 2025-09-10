Zahraničí

Tragédie v Utahu: konzervativec Kirk podlehl útoku střelce, Trump vyjadřuje soustrast

Na Utah Valley University došlo ve středu k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Podle univerzitní policie a zpráv BBC byl na kampusu vypálen jediný výstřel směřující na hostujícího řečníka, který byl zasažen do krku. Podezřelý byl zadržen a policie případ vyšetřuje.
Prezident USA Donald Trump si podává ruku s Charlie Kirkem na akci AmericaFest pořádané Turning Point USA. Archivní foto.
Prezident USA Donald Trump si podává ruku s Charlie Kirkem na akci AmericaFest pořádané Turning Point USA. Archivní foto. | Foto: Reuters

Úmrtí potvrdil Americký prezident Donald Trump na platformě Trurh. Spolu s manželkou Melanií vyjádřili upřímnou soustrast jeho manželce Erice a celé rodině a dodali, že Kirka budou navždy milovat..

Podle zástupců organizace Turning Point USA, kterou Kirk založil, byl aktivista zasažen do krku. "Byl střelen do krku. Je v nemocnici. Nevypadá to dobře," uvedla Marina Minas, marketingová ředitelka organizace, pro CBS News.

Ministryně zemědělství Brooke Rollinsová dodala na sociální síti X, že Kirk je stále naživu, avšak v kritickém stavu: "PROSÍM, MODLETE SE. Slyším, že je v kritickém stavu, ale stále je s námi."

Charlie Kirk je známý konzervativní komentátor a moderátor podcastů, zakladatel studentské organizace Turning Point USA, která šíří konzervativní myšlenky na amerických univerzitách. Na platformě X má přes pět milionů sledujících, na TikToku více než sedm milionů.

Na zprávu o střelbě okamžitě reagoval prezident Donald Trump, dlouholetý Kirkův podporovatel: "Všichni se musíme modlit za Charlieho Kirka, který byl postřelen. Skvělý chlap od hlavy až k patě. Bůh mu žehnej!"

Web BBC dále uvedl, že podrobnosti o motivu střelby zatím nejsou známé. Policie pokračuje ve vyšetřování a univerzita vydala výzvu studentům a veřejnosti, aby zůstali v bezpečí a sledovali oficiální informace.

 
