Zahraničí

Na útěku. Úřady stále hledají střelce, který v Utahu zabil Trumpova spojence Kirka

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Americké úřady stále pátrají po střelci, který ve středu zabil aktivistu Charlieho Kirka. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) původně uváděl, že zadržel jednoho podezřelého, později jej ale propustil. Podle úředníků státu Utah, kde se čin odehrál, je podezřelý stále na útěku, napsala agentura Reuters.
Charlie Kirk byl zastřelen.
Charlie Kirk byl zastřelen. | Foto: Reuters

Guvernér Utahu incident označil za politickou vraždu, zatímco prezident Donald Trump z činu obvinil radikální levici.

Konzervativní politický aktivista a influencer Kirk byl postřelen ve středu večer SELČ při svém vystoupení v kampusu na Utah Valley University ve městě Orem. Trump o hodinu později oznámil, že Kirk, který byl jeho spojencem, zemřel.

Na jeho počest pak prezident nařídil až do nedělního večera stáhnout všechny americké vlajky po celých Spojených státech na půl žerdi.

Související

Tragédie v Utahu: konzervativec Kirk podlehl útoku střelce, Trump vyjadřuje soustrast

FILE PHOTO: U.S. President-elect Trump attends a Turning Point USA event in Phoenix, Arizona

"Je to temný den pro náš stát, je to tragický den pro naši zemi. Chci jasně říci, že se jedná o politickou vraždu," řekl guvernér Utahu Spencer Cox na tiskové konferenci. Střelec v tmavém oblečení podle úřadů vystřelil jednu ránu ze střechy nedaleké budovy, což označují za cílený útok.

Škola krátce po střelbě oznámila, že jedna osoba byla zadržena, podle agentury AP ale nešlo o střelce. Úřady tuto osobu po vyšetřování propustily a uvedly, že střelec je stále na útěku.

Ředitel FBI Kash Patel však o několik okamžiků dříve na síti X napsal, že podezřelý je ve vazbě. O dvě hodiny později zveřejnil nový příspěvek, v němž uvedl, že zadržená osoba byla po výslechu propuštěna a že vyšetřování nadále pokračuje.

Jeden z komentujících pod příspěvek sdílel uživatele, který na svém profilu napsal: "Charlie Kirk zítra přijede na moji školu. Opravdu doufám, že ho někdo doslova vypaří. Řekněme, že se zítra stane něco velkého." Podle dalších komentujících si dotyčná osoba změnila jméno a na síti již nejde vyhledat. FBI ani Patel se k tomu zatím nevyjádřili.

Trump viní radikální levici

Trump ve videu na své sociální síti podle agentury AFP obvinil radikální levici z toho, že svou rétorikou a přirovnáváním Kirka k nacistům a masovým vrahům přispěla k terorismu v USA, což musí okamžitě přestat. "Moje vláda najde všechny, kteří se podíleli na této ohavnosti a jakémkoli jiném politickém násilí, včetně organizací, které je financují a podporují," dodal.

Čin odsoudili i bývalí prezidenti USA Joe Biden a Barack Obama nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu.

 
Mohlo by vás zajímat

"Miluji vůni deportací po ránu." Trump ve Washingtonu zatýká hlavně přistěhovalce

"Miluji vůni deportací po ránu." Trump ve Washingtonu zatýká hlavně přistěhovalce

Zdrcující obžaloba: Putin je silnější než kdy dřív, tvrdí vlivný časopis. Viní Trumpa

Zdrcující obžaloba: Putin je silnější než kdy dřív, tvrdí vlivný časopis. Viní Trumpa
0:53

Klíčová eskalace války: Polsko nasadilo 12 tisíc policistů, NATO protivzdušnou obranu

Klíčová eskalace války: Polsko nasadilo 12 tisíc policistů, NATO protivzdušnou obranu

Tragédie v Utahu: konzervativec Kirk podlehl útoku střelce, Trump vyjadřuje soustrast

Tragédie v Utahu: konzervativec Kirk podlehl útoku střelce, Trump vyjadřuje soustrast
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump atentát

Právě se děje

před 20 minutami

Mažte se "opalovákem." Každé ráno a 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik

Mažte se "opalovákem." Každé ráno a 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik
29:51
před 21 minutami
„Musíte přece vědět, jak hlasy ve vaší hlavě zní,“ říká slavný režisér Paolo Genovese

„Musíte přece vědět, jak hlasy ve vaší hlavě zní,“ říká slavný režisér Paolo Genovese

V rozhovoru líčí, jak vznikala jeho nová romantická komedie Bláznivě i proč jako scenárista nesedí se sklenkou whisky a nečeká na zlomový nápad.
před 1 hodinou
Zaorálek naskočil na ruskou propagandu. Oháněl se výzkumem, který nepochopil

Zaorálek naskočil na ruskou propagandu. Oháněl se výzkumem, který nepochopil

Lubomír Zaorálek během debaty na stanici Prima CNN News prohlásil, že "38 procent Poláků si myslí, že odpovědnost za incident s drony nese Ukrajina".
před 1 hodinou
"Miluji vůni deportací po ránu." Trump ve Washingtonu zatýká hlavně přistěhovalce

"Miluji vůni deportací po ránu." Trump ve Washingtonu zatýká hlavně přistěhovalce

Trumpova administrativa i v hlavním městě pokračuje v prosazování své tvrdé imigrační agendy, napsala AP.
před 1 hodinou
Ze Slovenska náhle zmizel, zůstaly po něm dluhy. Kontroverzní útočník je teď v Praze

Ze Slovenska náhle zmizel, zůstaly po něm dluhy. Kontroverzní útočník je teď v Praze

Bohemians 1905 posílil venezuelský fotbalista Eric Ramírez, na něhož ve Slovanu Bratislava nevzpomínají zrovna v dobrém.
Aktualizováno před 1 hodinou
Na útěku. Úřady stále hledají střelce, který v Utahu zabil Trumpova spojence Kirka

Na útěku. Úřady stále hledají střelce, který v Utahu zabil Trumpova spojence Kirka

Guvernér Utahu incident označil za politickou vraždu, zatímco prezident Donald Trump z činu obvinil radikální levici.
před 2 hodinami

Chalupa uprostřed lesa místo auta. Nečekané rozhodnutí partnerům změnilo život

Chalupa uprostřed lesa místo auta. Nečekané rozhodnutí partnerům změnilo život
Prohlédnout si 29 fotografií
"Já se tomu dodnes strašně směju. Ani vlastně pořádně nevím, jak se to všechno odehrálo. Chtěli jsme auto, které jsme nakonec nekoupili. Místo něj máme tuhle naši chalupu - nejlepší rozhodnutí našeho života," říká Iveta na začátek se smíchem.
Iveta s pejskem Hugem
Další zprávy