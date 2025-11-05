Zahraničí

Hrůzyplné video. Letadlo se proměnilo v ohnivou kouli, selhal jeden z motorů?

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 3 hodinami
Nejméně sedm lidí zemřelo a dalších 11 bylo zraněno při havárii letadla v americkém státě Kentucky. Videa ukazují, že stroji dopravní společnosti UPS začal během vzletu hořet jeden z motorů. Na dalších záběrech je patrné, jak se hořící letadlo, které připomíná ohnivou kouli, nekontrolovaně řítí mimo letiště.
V Kentucky havarovalo letadlo společnosti UPS | Video: Reuters

"Zprávy z Louisville jsou hrozné, protože počet obětí dosáhl nejméně sedm a očekáváme, že toto číslo ještě vzroste," uvedl v reakci na havárii guvernér státu Kentucky Andy Beshear na síti X.

Předpokládá se, že tři z obětí byli členové posádky. Nejméně další čtyři oběti byly v době tragédie na zemi.

Na sociálních sítích se spekuluje, co za dopravní katastrofou stálo. Na různých záběrech je vidět, že letadlu hoří při vzletu levý motor.

Podle úřadů způsobilo "ohnivou kouli" exploze leteckého paliva ve zříceném stroji. Letoun se zrovna chystal vzlétnout do havajského Honolulu, které je od letiště v Kentucky vzdálené 6920 kilometrů. Letoun McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS tak měl při havárii v nádržích zhruba 144 tisíc litrů paliva.

Přesná příčina havárie není dosud známá. "Je to příliš velký požár na to, aby se jednalo o běžný, typický požár motoru," řekl agentuře Reuters odborník na bezpečnost letového provozu a pilot John Cox. "To letadlo mělo letět na dva motory. Nyní tedy musíme prošetřit, co se stalo, že tomu tak nebylo," dodal.

Související

Ohnivé nebe nad Kentucky. Exploze letadla UPS zachycena na dramatických záběrech

USA. nehoda. letadlo, UPS, Kentucky, Louisville
14 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Ohnivé nebe nad Kentucky. Exploze letadla UPS zachycena na dramatických záběrech

Ohnivé nebe nad Kentucky. Exploze letadla UPS zachycena na dramatických záběrech
14 fotografií

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev
zahraničí Aktuálně.cz Obsah havárie letadlo Amerika USA Kentucky letiště nehoda výbuch

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

ŽIVĚ
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 24 minutami
Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin
2:09

Být jiný, chce odvahu. Vánoční fantasy pohádka Zrození alchymistky vstupuje do kin

Atmosféru a poselství filmu doplňuje titulní píseň V dobrém i zlém, kterou napsal Roman Procházka ze skupiny Divokej Bill.
před 25 minutami
Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Příspěvek má kvůli rozdílným názorům členských států volnější rozpětí 66,25 až 72,5 procenta.
před 30 minutami
Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Istanbulská úmluva přežila, Lotyšsko odkládá rozhodnutí o jejím zrušení

Minulý čtvrtek lotyšský parlament - jako první v EU - odhlasoval odstoupení od úmluvy. Prezident Edgars Rinkévičs ale příslušný zákon nepodepsal.
před 39 minutami
Pivo, tráva a rokenrol. Bohémský život Garyho Fishera stál u zrodu horského kola

Pivo, tráva a rokenrol. Bohémský život Garyho Fishera stál u zrodu horského kola

Kvůli dlouhým vlasům mu zakázali závodit, snil o olympiádě, než přišel její bojkot. Nakonec se Gary Fisher proslavil jako vynálezce horského kola.
před 40 minutami
"Budou se zodpovídat před Božím soudem!" Halík účtuje s nastupující vládou a voliči

"Budou se zodpovídat před Božím soudem!" Halík účtuje s nastupující vládou a voliči

Kněz Tomáš Halík se ve své pravidelné veřejné promluvě ostře postavil proti výsledkům říjnových voleb a pravděpodobné vládě Andreje Babiše.
před 47 minutami
Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Superúplněk. V noci nás čeká největší a nejjasnější měsíční show roku

Dnes v noci vrcholí astronomická podívaná. Na obloze se ukáže největší a nejjasnější superúplněk letošního roku.
Další zprávy