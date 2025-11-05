Hrůzyplné video. Letadlo se proměnilo v ohnivou kouli, selhal jeden z motorů?

"Zprávy z Louisville jsou hrozné, protože počet obětí dosáhl nejméně sedm a očekáváme, že toto číslo ještě vzroste," uvedl v reakci na havárii guvernér státu Kentucky Andy Beshear na síti X.
Předpokládá se, že tři z obětí byli členové posádky. Nejméně další čtyři oběti byly v době tragédie na zemi.
Na sociálních sítích se spekuluje, co za dopravní katastrofou stálo. Na různých záběrech je vidět, že letadlu hoří při vzletu levý motor.
Louisville, KY plane crash was an outbound UPS flight to Honolulu. Looks like the left wing/engine was on fire during the takeoff roll. pic.twitter.com/DimVcO0Qv5— Anthony Cerullo (@anthonycerullo) November 4, 2025
Podle úřadů způsobilo "ohnivou kouli" exploze leteckého paliva ve zříceném stroji. Letoun se zrovna chystal vzlétnout do havajského Honolulu, které je od letiště v Kentucky vzdálené 6920 kilometrů. Letoun McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS tak měl při havárii v nádržích zhruba 144 tisíc litrů paliva.
Přesná příčina havárie není dosud známá. "Je to příliš velký požár na to, aby se jednalo o běžný, typický požár motoru," řekl agentuře Reuters odborník na bezpečnost letového provozu a pilot John Cox. "To letadlo mělo letět na dva motory. Nyní tedy musíme prošetřit, co se stalo, že tomu tak nebylo," dodal.