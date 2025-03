Muskova optimalizace státu: Napište, co jste minulý týden dělali, jinak končíte

Úřad Elona Muska pro efektivitu nechal rozeslat federálním zaměstnancům v amerických úřadech e-maily, v nichž žádá o zaslání shrnutí, na čem minulý týden pracovali. "Pokud neodpovíte, bude to považováno za rezignaci," napsal Musk na své síti X. To vyvolalo vlnu odporu. "Problém je, že je naprosto nezvyklé něco podobného aplikovat ve státní správě," říká firemní sociolog Vojtěch Bednář.

Po nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta v lednu 2025 byl Elon Musk pověřen vedením nově zřízeného "Ministerstva vládní efektivity" (Department of Government Efficiency, zkr. DOGE). To má za cíl najít úspory a zeštíhlit federální úřady. Už v prvním měsíci Musk zavelel k propuštění desítek tisíc zaměstnanců - podle médií bylo během několika týdnů propuštěno nejméně 20 tisíc úředníků. Minulý týden v sobotu však přišla další "studená sprcha" pro státní zaměstnance.

"V souladu s pokyny prezidenta Donalda Trumpa všichni federální zaměstnanci brzy obdrží e-mail s žádostí, aby vysvětlili, co minulý týden udělali," napsal Musk na své síti X. "Pokud neodpovíte, bude to považováno za rezignaci," upozorňuje v příspěvku.

Ještě v pondělí večer pak sám Musk přilil olej do ohně dalším prohlášením. Na platformě X uvedl, že na pokyn prezidenta dostanou zaměstnanci, kteří včas neodpověděli, "ještě jednu šanci", ale pokud ani podruhé na e-mail neodepíšou, povede to k jejich propuštění.

Donald Trump Muskovu iniciativu podle deníku The Wall Street Journal schvaluje a e-mail považuje za skvělý, podle něj jsou na úřadech zaměstnaní i lidé, "kteří se neukážou v práci a nikdo ani neví, jestli pro vládu pracují".

"Když neodpovíte, jako byste byli tak trochu napůl vyhozeni, nebo jste vyhozeni, spousta lidí totiž neodpovídá, protože ani neexistují," řekl Trump během pondělní tiskové konference s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v oválné pracovně.

Taktika, jak aktivizovat zaměstnance

Ptát se na to, co lidé minulý týden dělali v práci, podle firemního sociologa Vojtěcha Bednáře slouží jako sonda do pracovního prostředí. "Je to nástroj, který se běžně využívá v personálním řízení, někdy také v personálním auditu," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

Muskova taktika má podle něj za cíl také aktivizovat státní zaměstnance. "Zaprvé má zjistit, na čem tito lidé pracovali, ale zároveň i to, zda vůbec existují a zda odpovídají na e-maily - tedy zda skutečně pracují. A konečně to má ještě třetí účel: aktivizovat lidi, tedy donutit je reagovat. Všechny tyto tři cíle jsou běžné a podobná metoda se používá ve velkých firmách," dodává.

Podle Bednáře však Muskova žádost ve státním aparátu nemá obdoby. "Osobně si myslím, že tento nástroj je sám o sobě legitimní, i když je velmi neobvyklé, aby byl použit právě ve veřejném sektoru. Dokonce ani nevím o tom, že by se něco takového v tomto prostředí kdy používalo," říká Bednář s tím, že pokud by se tento přístup uplatnil ve velkém měřítku, šlo by o zcela bezprecedentní krok.

Podobné manažerské postupy nejsou zvykem ani v české státní správě. Podle poslankyně Evy Decroix (OSD) by ale takové dotazování, ovšem bez hrozby vyhazovem, nemělo být nic zvláštního. "V soukromém sektoru se nikdo nepozastavuje nad tím, že zaměstnanec musí prokázat, na čem v daném týdnu nebo měsíci pracoval. Překvapuje mě, že ve federální správě to zjevně nebyl standard. Spíš než o revoluci by mělo jít o samozřejmost. Efektivní správa věcí veřejných by se neměla bát principů, které v soukromém sektoru dávno fungují," myslí si Decroix.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček ale v celé Muskově akci vidí spíše marketing. "Neznám vůbec detaily, beru to spíše jako snahu ukázat, že ho zajímá, jak jsou lidé v práci ve veřejné sféře efektivní, a bere to zřejmě i jako průzkum, zpětnou vazbu. Zároveň to možná AI zpracuje do nějakého závěru. Upozornil na to, na co potřeboval," napsal na dotaz Aktuálně.cz.

Protest odborů a nejasné kompetence

Mnozí zaměstnanci, kterých se žádost týkala, neskrývali své překvapení a do celé věci se velmi brzy vložily i odbory. Již v neděli prezident amerických odborů AFGE (American Federation of Government Employees; Americká odborová organizace státních zaměstnanců s 800 tisíci členy, pozn. red.) Everett Kelley avizoval, že odborový svaz "napadne jakékoliv protiprávní propouštění federálních zaměstnanců". V pondělí pak zástupci federálních pracovníků podali žalobu, která napadá zákonnost Muskova e-mailového ultimáta.

Ministerstva financí a školství rozeslala zaměstnancům pokyny, aby na e-mail odpověděli a instrukcemi v něm se řídili. Šéfové dalších státních institucí svým zaměstnancům ale sdělili, že mají výzvu považovat za dobrovolnou. Trumpem dosazený šéf FBI Kash Patel svým podřízeným dokonce řekl, ať Muskův požadavek ignorují.

Související Hajlování na konferenci republikánů v USA popudilo i lídra francouzské krajní pravice

Na sociálních sítích se vytvořila také neformální vlna odporu - uživatelé na TikToku, Redditu nebo BlueSky navrhovali například zaplavit e-mail, ze kterého žádosti odešly, nesmyslnými texty, například scénáři animovaných filmů a podobně.

Americká federální vláda zaměstnává přibližně 2,3 milionu civilních zaměstnanců. Podle informací Bílého domu, které cituje deník Guradian, svou odpověď na Muskovu výzvu nakonec odeslal více než milion z nich.

Stovky tisíc dalších však zůstaly v nejistotě, prozatím kryty pokyny svých nadřízených neodpovídat. Skupina federálních zaměstnanců a jejich odborů požádala soudce federálního okresního soudu v San Franciscu o vydání dočasného soudního příkazu (obdoby předběžného opatření, pozn. red.). Celá záležitost tak zřejmě bude mít dohru v podobě soudního přezkumu.