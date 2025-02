Statisíce Kanaďanů žádají odebrat Muskovi občanství. Kanada není země, reagoval

Statisíce Kanaďanů podepsaly petici, v níž žádají, aby bylo nejbohatšímu muži světa a blízkému poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa Elonu Muskovi odebráno kanadské občanství a kanadský cestovní pas, uvedla televize CNN. Za prvních pět dnů získala petice bezmála 280 tisíc podpisů.

Muskova spolupráce s prezidentem Trumpem, který plánuje příští měsíc uvalit 25procentní clo na veškerý kanadský dovoz a který navrhl anexi Kanady jako 51. amerického státu, "odporuje národním zájmům Kanady", tvrdí navrhovatelé petice. Zároveň Muska viní z toho, že využívá své jmění a moc k tomu, aby ovlivnil kanadské volby.

V Kanadě může být občanství odebráno pouze v případě, že se někdo dopustil podvodu, uvedl nepravdivé údaje nebo vědomě zatajil informace v žádosti o povolení k pobytu nebo občanství, uvedl zpravodajský server BBC.

Související Muskovo převzetí Twitteru výrazně posílilo nenávistné projevy na jeho sociální síti

Musk se narodil v Jihoafrické republice, kromě tohoto státu má i občanství USA a Kanady. Kanadské občanství získal v mladí díky své matce, která se narodila v kanadské provincii Saskatchewan. Miliardář později získal také občanství Spojených států, a to deset let poté, co tam přicestoval na studentské vízum, napsal server CNN.

Podle BBC Musk v reakci na petici na své síti X napsal, že "Kanada není skutečná země", ale později svůj příspěvek smazal.

Petice je do značné míry spíše symbolickým krokem. Pakliže má petice ale nejméně 500 podpisů a podporu poslance, většinou na ni vláda zareaguje. Touto peticí, kterou již podpořil poslanec středolevé Nové demokratické strany Charlie Angus, se však kabinet možná zabývat ani nebude, jelikož by parlament mohl být už na jaře rozpuštěn kvůli předčasným volbám, píše BBC. Angus, který je poslancem již 20 let, zároveň oznámil, že v příštích volbách nebude kandidovat.

Video: Trump dělá Rusko "Great again", hodnotí výroky šéfa Bílého domu Tomáš Pojar