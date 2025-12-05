Zahraničí

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Americká internetová společnost Meta Platforms uzavřela dohody, díky kterým bude její chatovací systém založený na umělé inteligenci nabízet uživatelům obsah významných zpravodajských organizací, včetně televizí CNN a Fox News, deníků USA Today a Le Monde či časopisu People. Oznámila to v pátek firma.
Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci. Firma se prostřednictvím dohod se zpravodajskými organizacemi snaží ke svým AI službám přilákat více uživatelů v době rostoucí konkurence na trhu, napsala agentura Reuters.

"Pokud položíte umělé inteligenci Mety otázky související se zpravodajstvím, obdržíte nyní informace a odkazy čerpající z rozmanitějších zdrojů, což vám pomůže nalézt aktuální a relevantní obsah přizpůsobený vašim zájmům," uvedla firma.

Podle ní to usnadní přístup k informacím také poskytnutím odkazů na články. Uživatelé tak budou moci navštívit internetové stránky partnerů a najít si tam další podrobnosti. Partnerům pak podle firmy tato spolupráce pomůže oslovit nové publikum.

Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi. Podrobnosti o podmínkách uzavřených dohod firma nezveřejnila.

 
