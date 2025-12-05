Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci. Firma se prostřednictvím dohod se zpravodajskými organizacemi snaží ke svým AI službám přilákat více uživatelů v době rostoucí konkurence na trhu, napsala agentura Reuters.
"Pokud položíte umělé inteligenci Mety otázky související se zpravodajstvím, obdržíte nyní informace a odkazy čerpající z rozmanitějších zdrojů, což vám pomůže nalézt aktuální a relevantní obsah přizpůsobený vašim zájmům," uvedla firma.
Podle ní to usnadní přístup k informacím také poskytnutím odkazů na články. Uživatelé tak budou moci navštívit internetové stránky partnerů a najít si tam další podrobnosti. Partnerům pak podle firmy tato spolupráce pomůže oslovit nové publikum.
Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi. Podrobnosti o podmínkách uzavřených dohod firma nezveřejnila.