Je to neudržitelné, AI se blíží limitu, varuje jihokorejský expert. Svět má "úkol"

Viet Tran
před 6 hodinami
Provoz umělé inteligence je neudržitelný. Energetická spotřeba AI průmyslu se blíží svému limitu a do pěti let se zdvojnásobí, varoval šéf jihokorejské společnosti FuriosaAI June Paik ve své úvodní řeči v rámci Invest KOREA Summit 2025. Podle něj se musí celý svět co nejrychleji pustit do reformování a posílení energetické infrastruktury, aby uspokojil spotřebu, jež přišla s umělou inteligencí.
AI prošpikovala téměř každou vrstvu běžného života. Pomáhá s diagnostikami ve zdravotnictví, řídí autonomní vozidla, zaskakuje terapeuty či pomáhá lidem se zdravotním postižením. S jazykovými modely, jako jsou ChatGPT či Perplexity, už umí pracovat i široká a neodborná veřejnost.

To vše má ale svou daň, kterou svět musí splácet - enormní spotřebu energie. Bývalý šéf Googlu Eric Schmidt už letos v květnu mluvil o tom, že narůstající energetické nároky AI průmyslu by mohly ochromit americkou elektrickou síť, pokud se nezačne s její modernizací.

Obdobně mluvil vývojář a technologický expert June Paik. "Spotřeba energie globálních datových center se zdvojnásobí mezi lety 2024 a 2030, a to především kvůli hojnému využívání umělé inteligence," upozornil ve své úvodní řeči na Invest KOREA Summitu 2025.

Na takovou nálož ale podle něj není svět připraven. "Musíme navýšit produkci obnovitelné nebo čisté energie, tedy jak vodíkové, tak jaderné. Jinak už na tuto spotřebu, kterou si umělá inteligence vyžádá, nebudeme stačit," pokračoval Paik.

Problémů přináší AI více

Navíc nejde pouze o spotřebu elektřiny, kterou svět potřebuje pokrýt. Stejně tak je podle něj zcela zásadní navýšit serverové kapacity a zefektivnit také chlazení, jelikož se některé komponenty dokážou pod tíhou výpočetního výkonu pro AI citelně přehřát a vyřadit z provozu.

Příkladů by se podle šéfa FuriosaAI našla celá řada, za všechny zmínil incident z března tohoto roku. Když se k veřejnosti dostala nová funkce jazykového modelu ChatGPT, byla tak přehlcená, že prakticky "uvařila" hardwarové součástky v serverech.

"A to se bavíme jen o jediné AI službě. Co budeme dělat, až chlazení přestane stačit i u dalších?" položil řečnickou otázku před politiky, odborníky a investory z celého světa.

Stejně tak zdůraznil, že ve světle globálních nejistot je nutné si udržet národní suverenitu, navýšit bezpečnost kvůli zahraničním investicím a chránit domácí technologie před zneužitím.

Firma, která odmítla Zuckerberga

Jihokorejská společnost FuriosaAI není na poli technologií žádným nováčkem. Centrála v Soulu funguje od roku 2017 a věnuje se vývoji umělé inteligence, výkonných počítačových čipů a dalších polovodičových součástek.

Firma letos na jaře dokonce odmítla akviziční nabídku ve výši 800 milionů dolarů od technologického giganta Meta podnikatele Marka Zuckerberga, který provozuje mimo jiné sociální sítě Facebook a Instagram. Zástupci FuriosaAI argumentovali slovy, že si chtějí udržet svou nezávislost na zahraničních velikánech.

Sám spoluzakladatel a současný šéf společnosti June Paik má s technologiemi bohaté zkušenosti. V minulosti působil i v Samsungu či AMD, s umělou inteligencí a počítačovými čipy se tak nesetkává zdaleka poprvé.

"Musí se zapojit celý svět"

V průběhu korejského investičního summitu v Soulu také uvedl, že jeho firma kromě rozvoje AI pracuje na úsporných, ale výkonných serverech s označením NXT RNGD, určených do datových center.

Reaguje tak na zmíněné rostoucí požadavky na výpočetní výkon i problémy spojené s vysokou spotřebou elektřiny a s chlazením.

Jedním dechem ale dodal, že sami blížící se energetickou krizi zdaleka nevyřeší. "Musí se zapojit celý svět. Pokud má pokračovat vývoj a využívání umělé inteligence a nedojde ke znatelnému zvýšení produkce elektřiny, do několika let opravdu narazíme na limit," konstatoval před posluchači.

Článek z Invest KOREA Summit 2025 vznikl ve spolupráci s Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Jižní Koreje v rámci zvacího programu pro zahraniční novináře, jehož se zúčastnil redaktor Aktuálně.cz.

 
