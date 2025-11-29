Zahraničí

Medvěd v Japonsku zaútočil na muže na veřejném záchodku, ten se ubránil

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Medvěd v Japonsku zaútočil na 69letého muže na veřejném záchodku v prefektuře Gunma severně od Tokia. Muž se šelmě dokázal ubránit a vyvázl jen s lehkým zraněním. Jde o další z rekordního počtu medvědích útoků, které už si letos v Japonsku vyžádaly 13 obětí, informovala agentura Kjódó.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: iStock

Muž policii sdělil, že se v pátek ráno právě chystal vyjít z veřejného záchodku, když si všiml, jak dovnitř nakukuje metr až metr a půl dlouhý medvěd. Muž úlekem spadl na záda, ale zachoval duchapřítomnost a začal do medvěda kopat, čímž ho zahnal.

V Japonsku bylo od letošního dubna zaznamenáno téměř 200 útoků medvěda na člověka. Většina z nich se stala v severojaponské prefektuře Akita a v prefekturách Iwate a Fukušima na severovýchodě země.

Rostoucí počet medvědů, nedostatek přirozených zdrojů potravy - včetně žaludů a bukvic - způsobený klimatickými změnami a vylidňování venkovských oblastí vedou v Japonsku k častějším střetům lidí s těmito šelmami. Útoky medvědů obvykle vrcholí v říjnu a listopadu, kdy se zvířata intenzivně krmí před zimním spánkem.

