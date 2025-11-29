Medvěd v Japonsku zaútočil na muže na veřejném záchodku, ten se ubránil

Muž policii sdělil, že se v pátek ráno právě chystal vyjít z veřejného záchodku, když si všiml, jak dovnitř nakukuje metr až metr a půl dlouhý medvěd. Muž úlekem spadl na záda, ale zachoval duchapřítomnost a začal do medvěda kopat, čímž ho zahnal.
V Japonsku bylo od letošního dubna zaznamenáno téměř 200 útoků medvěda na člověka. Většina z nich se stala v severojaponské prefektuře Akita a v prefekturách Iwate a Fukušima na severovýchodě země.
Rostoucí počet medvědů, nedostatek přirozených zdrojů potravy - včetně žaludů a bukvic - způsobený klimatickými změnami a vylidňování venkovských oblastí vedou v Japonsku k častějším střetům lidí s těmito šelmami. Útoky medvědů obvykle vrcholí v říjnu a listopadu, kdy se zvířata intenzivně krmí před zimním spánkem.
Stárnoucí skupina lovců, na kterou se úřady kdysi spoléhaly, je nyní přetížená. Vláda už proto povolala na pomoc armádu a povolila policistům, aby v případě nutnosti medvědy stříleli.
Japonský poddruh medvěda ušatého (Ursus thibetanus japonicus), který je rozšířený po většině japonského území, může vážit až 130 kilogramů. Medvěd ussurijský (Ursus arctos lasiotus), který žije na severojaponském ostrově Hokkaidó, může vážit až 400 kilogramů.