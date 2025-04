Rumunsko řeší krizovou medvědí situaci, zvažuje zavedení nových zákonů

V Rumunsku žije nejspíš až 13 tisíc medvědů hnědých, což je téměř dvojnásobek proti původním odhadům. Informoval o tom rumunský ústav pro lesnický výzkum. Oficiální činitelé slibují zavést nové zákony, které by místním komunitám umožnily vypořádat se s tím, co označili za krizovou medvědí situaci, napsal zpravodajský server The Guardian.

Lesnický ústav provedl výzkum ve 25 karpatských okresech a jako první použil ke sčítání medvědů vzorky DNA z trusu či srsti. Předchozí odhady založené na stopách a pozorování medvědů uváděly, že je rumunská populace těchto velkých šelem menší než osm tisíc kusů. Na základě analýzy přibližně 24 tisíc vzorků odebraných během tří let od roku 2022 dospěla studie rumunského lesnického ústavu k závěru, že v Rumunsku žije 10 400 až 12 770 jedinců. To je zdaleka největší evropská populace medvěda hnědého mimo Rusko. Související Neuvěřitelný příběh medvědího desátníka. Wojtek jako válečný hrdina i věrný přítel Přehled V Rumunsku, které má asi 19 milionů obyvatel, medvědi za posledních 20 let podle údajů ministerstva životního prostředí zabili 26 lidí a 274 dalších těžce zranili. Zatím poslední obětí se stal devatenáctiletý turista, kterého zabil medvěd v červenci loňského roku na oblíbené karpatské horské trase. Vláda v loňském roce více než zdvojnásobila povolený odstřel medvěda hnědého, který je v EU chráněným druhem, na 481 kusů. Poslanci tvrdí, že k nárůstu počtu útoků vede přemnožení medvědů. To ale zpochybňují ekologické skupiny, podle nichž je třeba se zaměřit na prevenci. Tedy zajistit, aby se medvědi drželi dál od obcí a specifické kroky zaměřit na konkrétní "problémové medvědy". Za problémové jedince ekologové označují takzvané synantropní medvědy. To jsou ti, kteří si navyknou pohybovat se v blízkosti lidí a jejich obydlí a využívat lidských produktů - například snadného zdroje potravy v podobě zbytků, odpadků nebo úmyslných návnad. Takoví medvědi mohou postupně ztrácet plachost a následně pro člověka představovat reálné riziko. Související Medvěd na Slovensku napadl houbaře a usmrtil ho. Je to druhý takový případ v historii Rumunský ministr životního prostředí Mircea Fechet prohlásil, že bude lobbovat u Evropské komise za zrušení chráněného statusu medvědů. Směrnice EU tato zvířata umožňuje usmrtit pouze ve výjimečných případech a jako poslední možnost. "Musíme zasáhnout," řekl Fechet místním médiím. "Odborníci tvrdí, že optimální počet medvědů se pohybuje kolem 4000 kusů." Slíbil také, že zavede zákon, který místním úředníkům umožní obejít současný systém "postupných zásahů" - který starostům ukládá, aby se nejprve pokusili medvěda zaplašit nebo odchytit a přemístit - a místo toho zvíře v případě nutnosti rovnou utratit. "Lidský život je na prvním místě," řekl Fechet.