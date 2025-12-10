Zahraničí

"Jednodušší než říct rodině, kde je tělo." Rusové zatajují mrtvé vojáky u Pokrovsku

před 3 hodinami
Boje o města Pokrovsk a Myrnohrad pokračují, a aby ruské jednotky zakryly své reálné ztráty, evidují zabité vojáky jako "nepřítomné bez dovolení". O praktikách informovalo ukrajinské partyzánské hnutí Ateš, které v souvislosti s tím upozorňuje na klesající morálku v ruské armádě.
Gerasimov prohlásil, že vojáci na Ukrajině postupují. Armáda zveřejnila video z Pokrovska | Video: Reuters

Agenti Ateš v rámci 30. samostatné mechanizované brigády upozornili na falšování údajů v ruské armádě - Rusové totiž podle nich údajně skrývají své skutečné ztráty na frontě, píše web KyivPost.

Velení ruských ozbrojených sil totiž své ztráty u města Pokrovsk uvádí jako tzv. AWOL (absent without leave), tedy jako vojáky, kteří se vzdálili z jednotky nebo služby bez povolení. "Velitelé vojákům řekli, že je to jednodušší než vysvětlovat příbuzným, kde je tělo mrtvého," uvádí Ateš ve své zprávě na sociální síti Telegram.

Podle agentů se praxe vztahuje hlavně na muže, kteří zahynuli při chaotických útocích na Pokrovsk, a na vojáky, které zabily barikádové oddíly. "Za poslední rok se rozsah těchto fiktivních dezertací výrazně zvýšil," píše se ve zprávě.

Strategie zároveň narušuje důvěru uvnitř jednotek. "Vojáci chápou, že kdykoliv je můžou odepsat jako uprchlíky, i když zahynuli v boji. To vyvolává strach, agresivitu i rychlý pokles morálky a narušuje disciplínu. Velení není důvěryhodné a bojeschopnost se tak s každým novým útokem zhoršuje," uzavírá hnutí. 

"Kdyby bylo dobytí Pokrovsku snadné, už by to dávno udělali"

Intenzivní boje u Pokrovsku a Myrnohradu trvají už několik týdnů, nedávno ruské síly přivedly na místo své operační zálohy, aby městskou aglomeraci obsadily. "Rusové přivádějí další vojáky, protože ti na místě jsou už vyčerpaní. Kdyby bylo dobytí Pokrovsku snadné, už by to dávno udělali," řekl pro agenturu RBS Ukraine Sergej Lefter, komunikační důstojník 7. rychlé reakční jednotky ukrajinských výsadkových sil. 

Podle Leftera se i nadále snaží ruská armáda vstoupit hluboko do města, operuje otevřeně a pohybuje se po polích za bílého dne bez kamufláže. "Nijak zvlášť se neschovávají, nesnaží se maskovat. My je zlikvidujeme a po nich se řítí další," vysvětlil. Od začátku prosince tak Ukrajinci zlikvidovali v Pokrovsku asi 60 ruských vojáků a více než 40 mužů utrpělo zranění. "Jde o ty, které šlo spočítat, skutečná čísla se mohou lišit," doplnil Lefter.

V současnosti neexistují ani jasně stanovené hranice fronty - ukrajinské jednotky pokračují v čištění čtvrtí v jižní části Pokrovsku, které částečně kontrolují ruské jednotky a považují se tak za šedou zónu. Povětrnostní podmínky - častá mlha a déšť - ale ztěžují průzkum pomocí dronů, lehkou techniku tak Rusové mohou přesouvat diskrétněji a skrytě a dělostřelectvo ukrajinské pozice pravidelně ostřeluje. 

Pokrovsk jako předmět propagandy

Navzdory střetům v Pokrovsku zůstávají civilisté. V srpnu šlo zhruba o tisíc lidí (původně žilo ve městě asi 60 tisíc), aktuální počty ale nejsou veřejně dostupné. "Rusové přijíždějí a před kamerami předvádějí, jak milují místní obyvatele, ale ve skutečnosti lidé v Pokrovsku umírají kvůli jejich zbraním a činům," řekl Lefter. Ruských vojáků je podle odhadů plukovníka AFU Vladislava Seleznjova v Pokrovsku více než 140 tisíc. 

Dobytí města je nyní jedním z hlavních předmětů propagandy. Moskva 1. prosince dokonce zveřejnila video, na kterém vojáci vztyčují vlajku nad centrem města. Ukrajinské jednotky ale tvrdí, že Rusy, kteří vstoupili do této oblasti, zatlačili zpět. O den později Ukrajina prohlásila, že navzdory ruským tvrzením o dobytí města boje nadále pokračují. "Pokusy okupantů vytvořit propagandistické ilustrace, že údajně město ovládají, vedou k významným ztrátám na jejich personálu," uvedla ukrajinská armáda. 

Informaci o "osvobození" Pokrovsku v Doněcké oblasti a Vovčansku v Charkovské oblasti sdělil na konci listopadu i náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov přímo vůdci Kremlu Vladimiru Putinovi. 

Ruská tvrzení o situaci na bojištích označují za přehnaná i analytici z Institutu pro studium války (ISW). Ti moskevskou verzi popsali jako falešný příběh určený k vyvíjení tlaku na Západ. 

"Absurdní." Přijel Gerasimov a děly se věci. Rusové lžou sami sobě, popsal dezertér (celý článek s videem zde

"Osvobodili jsme Kupjansk a pokračujeme v ničení ukrajinských jednotek," řekl Gerasimov Putinovi | Video: Reuters
 
