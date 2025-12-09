„Nikdy nevíte, co udělá.“ Trumpův syn naznačil další plány otce vůči Ukrajině

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump Jr. o víkendu na setkání zdůraznil, že Ukrajina je už dlouho paralyzovaná korupcí politických představitelů, což podle něj podněcuje válku jak v Moskvě, tak v Kyjevě, upozornil na to web Politico.
Trump mladší ve svém projevu nešetřil ani ukrajinskou hlavu státu Volodymyra Zelenského - do korupčního skandálu je totiž zapletený i Andrij Jermak, jeden z jeho bývalých nejbližších spolupracovníků, který často za Ukrajinu vedl mezinárodní rozhovory. Sám Zelenskyj z korupce obviněný nebyl, Jermak ale na konci listopadu rezignoval.
"Kvůli válce, a protože je jedním z nejlepších marketérů všech dob, se Zelenskyj stal téměř božstvem, zejména pro levici, podle které nemohl udělat nic špatného," řekl Trump Jr. Na otázku moderátorky, jestli by se americký prezident mohl od Ukrajiny případně odvrátit, odpověděl kladně. "Myslím, že ano. To, co je na mém otci dobré a co je na něm jedinečné, je to, že nikdy nevíte, co udělá," prohlásil. "To, že je nepředvídatelný, nutí všechny jednat intelektuálně čestně."
Sám Trump má několik škraloupů
Trump mladší sice ostře kritizoval korupci v Kyjevě, stejný přístup ale už neuplatnil k administrativě svého otce. Od svého opětovného nástupu do úřadu v lednu 2025 totiž Trump systematicky ruší protikorupční opatření a kontrolní orgány v americké vládě.
Jen týden po uvedení do úřadu propustil 15 generálních inspektorů, úředníků pověřených dohledem nad federálními agenturami a vyšetřováním případů možného podvodu, plýtvání a zneužití moci, píše web Kyiv Independent. To zahrnovalo i čistky generálních inspektorů na ministerstvech zahraničí a obrany, kteří hráli roli při sledování vojenské pomoci USA Ukrajině při ruské invazi.
V letech 2023 a 2024 ale navštívila delegace kontrolních orgánů z amerického ministerstva obrany a zahraničí Kyjev, aby se setkala s ukrajinskými úředníky. Inspekce tehdy nezjistily žádné důkazy o zneužití vojenské pomoci na Ukrajině.
Sám Trump si navíc vyslechl obvinění z několika trestných činů, včetně vydírání, falšování obchodních záznamů za účelem zakrytí plateb za mlčenlivost a pokusu o zvrácení volebních výsledků.
Trumpova administrativa se také nestyděla přijímat štědré dary od zahraničních vlád, včetně luxusního "jumbo letadla" v hodnotě 400 milionů dolarů, které jí darovala vláda Kataru - kde Trump Jr. nedávno pronesl svou kritickou řeč proti korupci.
Budoucí kandidatura?
Kromě situace ohledně války na Ukrajině se Trump mladší otce zastával i v případě vojenské kampaně proti drogovým kartelům, včetně leteckých útoků na lodě v Karibiku, které údajně přepravují drogy. Americké oběti způsobené drogovými kartely podle něj nelze ignorovat. "To je pro Spojené státy mnohem větší a jasnější nebezpečí než cokoli, co se děje na Ukrajině a v Rusku," prohlásil.
Moderátoři se Trumpa Jr. ptali i na možnou budoucí kandidaturu obou mužů. V případě Trumpa staršího by ale šlo o kandidaturu na třetí funkční období, což ústava zakazuje. "Uvidíme, co se stane," řekl s úsměvem. "Je zábavné sledovat, jak levicovým hlavám praskají žilky pokaždé, když to zmíní." V květnu dostal současný prezident podobnou otázku i ohledně svého rozhodnutí, tehdy svou budoucí kandidaturu na prezidenta nevyloučil. "Možná jednoho dne," řekl.