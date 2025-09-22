Zahraničí

Izraelská armáda nařídila evakuaci školy v Gaze, nocují tam stovky uprchlíků

před 31 minutami
Izraelská armáda v pondělí vydala nový příkaz k nucenému vyklizení jedné ze škol v Gaze, kde mají útočiště pro stovky Palestinců, kteří uprchli ze svých domovů ve východní části města, a nařídila evakuaci klíčové jordánské polní zdravotní kliniky, napsala agentura AP.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

Izraelské síly nepolevují v nové pozemní ofenzivě v Pásmu Gazy, kde podle informací zpravodajského serveru katarské televize al-Džazíra od pondělního rána zabily nejméně 18 lidí, z toho 14 ve městě Gaza. 

Pokračující ofenzivu nijak nezmírnilo ani sílící diplomatické úsilí, v jehož rámci se v New Yorku na okraj Valného shromáždění OSN uskuteční setkání hlav států a vlád o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu a očekává se, že by na této mezinárodní konferenci měly Stát Palestina uznat Francie, Belgie, Malta a další země.

Stovky tisíc lidí zůstávají v kdysi milionovém městě Gaza. To už je po dvou letech války v troskách a lidé se tam potýkají s hladem kvůli nedostatku humanitární pomoci, napsal dnes zpravodajský server The Guardian. Valná většina Palestinců byla od října 2023, kdy boje začaly, nucena se už několikrát přesunout a nyní se tísní na čím dál tím menším území, dodal deník.

Nejnovější izraelská operace, která začala minulé úterý, znamená další eskalaci konfliktu a pravděpodobně dále odsouvá možné příměří. Izraelská armáda, která uvádí, že chce zničit vojenskou infrastrukturu teroristického hnutí Hamás, neposkytla žádný časový rámec ofenzivy, ale objevily se náznaky, že by mohla trvat řádově měsíce, dodala AP.

Izraelská armáda už nařídila všem Palestincům ve městě Gaza, aby se přemístili na jih do centrální a jižní části Pásma Gazy. V soukromých zprávách také oznámila humanitárním pracovníkům, že musí evakuovat všechna střediska humanitární pomoci s výjimkou nemocnic, napsala AP s tím, že izraelská armáda zatím nereagovala na žádost o vyjádření.

Izraelské vojenské operace za posledních 23 měsíců zabily podle údajů palestinských úřadů pod kontrolou Hamásu v Pásmu Gazy více než 65 tisíc lidí a zničilo rozsáhlé části oblasti.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok ozbrojenců hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž teroristé na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu.

 
