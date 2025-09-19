Zahraničí

Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Izraelská armáda bude nadále postupovat s mimořádnou silou proti hnutí Hamás a dalším teroristickým skupinám ve městě Gaza, kde tento týden zahájila hlavní fázi pozemní vojenské operace, oznámil mluvčí armády. Obyvatele znovu vyzval k odchodu z města a současně oznámil, že jedna za dvou evakuačních tras na jih byla podle plánu po dvou dnech uzavřena.
V Gaze se po izraelském leteckém útoku zřítila evakuovaná budova Al-Ghefari a z trosek stoupá kouř. Město Gaza 15. září 2025.
V Gaze se po izraelském leteckém útoku zřítila evakuovaná budova Al-Ghefari a z trosek stoupá kouř. Město Gaza 15. září 2025. | Foto: Reuters

"Izraelské síly budou pokračovat v operacích proti Hamásu a dalším teroristickým organizacím extrémní a bezprecedentní silou," uvedl mluvčí Avichaj Adraí v arabštině na síti X. Zároveň uvedl, že obyvatelé už nemohou používat k evakuaci na jih druhou cestu, která byla otevřena jen na dva dny.

Armáda podle agentury AFP uvedla, že při bojích ve městě Gaza pálí z tanků, využívá bezpilotní letouny a útočí ze vzduchu. Agentura s odvoláním na údaje z nemocnic napsala, že izraelské údery dnes zabily v Pásmu Gazy 33 lidí, z toho třetinu ve městě Gaza. Stanice Al-Džazíra dnes uvedla, že město Gaza čelí nejsilnějšímu ostřelování od začátky války.

Izraelská armáda v úterý zahájila očekávanou hlavní fázi pozemní operace v Gaze a vyzvala obyvatele celého města, aby odešli do vytyčené "humanitární" zóny na jihu, kterou označuje za bezpečnou. Ve středu pak oznámila otevření druhé evakuační trasy s tím, že ji k pátečnímu poledni zase uzavře. Palestincům tak zbývá k odchodu z poničeného města jediná cesta podél pobřeží, která je otevřena už několik měsíců.

"V zájmu vlastní bezpečnosti využijte této příležitosti a připojte se ke statisícům obyvatel města, kteří se přesunuli na jih do humanitární oblasti, a nedovolte Hamásu, aby vás využíval jako lidské štíty," dodal Adraí. Izrael dlouhodobě viní Hamás, že používá civilní infrastrukturu a civilisty jako živé štíty, což hnutí odmítá.

Izraelská armáda dnes také vydala vlastní aktuální odhad, podle nějž se z města evakuovalo už 480.000 Palestinců ze zhruba milionu lidí, kteří v Gaze bydleli či se ukrývali před zahájením ofenzivy ve městě. Tyto statistiky nelze nezávisle ověřit a OSN obvykle uvádí nižší počet uprchlíků. Mnozí lidé z města nechtějí nebo nemohou odejít, poukazují například na vysoké náklady na cestu nebo na to, že ani na přelidněném jihu není bezpečno.

Satelitní snímky podle agentury Reuters a serveru BBC News ukazují, že v uplynulých dnech z města Gaza část lidí skutečně odešla. Některé rozsáhlé plochy, které byly dříve pokryté stany, nyní zejí prázdnotou. Vlastní odhad počtu lidí, kteří odešli, média nezveřejnila.

