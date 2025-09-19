Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

"Izraelské síly budou pokračovat v operacích proti Hamásu a dalším teroristickým organizacím extrémní a bezprecedentní silou," uvedl mluvčí Avichaj Adraí v arabštině na síti X. Zároveň uvedl, že obyvatelé už nemohou používat k evakuaci na jih druhou cestu, která byla otevřena jen na dva dny.
Armáda podle agentury AFP uvedla, že při bojích ve městě Gaza pálí z tanků, využívá bezpilotní letouny a útočí ze vzduchu. Agentura s odvoláním na údaje z nemocnic napsala, že izraelské údery dnes zabily v Pásmu Gazy 33 lidí, z toho třetinu ve městě Gaza. Stanice Al-Džazíra dnes uvedla, že město Gaza čelí nejsilnějšímu ostřelování od začátky války.
Izraelská armáda v úterý zahájila očekávanou hlavní fázi pozemní operace v Gaze a vyzvala obyvatele celého města, aby odešli do vytyčené "humanitární" zóny na jihu, kterou označuje za bezpečnou. Ve středu pak oznámila otevření druhé evakuační trasy s tím, že ji k pátečnímu poledni zase uzavře. Palestincům tak zbývá k odchodu z poničeného města jediná cesta podél pobřeží, která je otevřena už několik měsíců.
"V zájmu vlastní bezpečnosti využijte této příležitosti a připojte se ke statisícům obyvatel města, kteří se přesunuli na jih do humanitární oblasti, a nedovolte Hamásu, aby vás využíval jako lidské štíty," dodal Adraí. Izrael dlouhodobě viní Hamás, že používá civilní infrastrukturu a civilisty jako živé štíty, což hnutí odmítá.
Izraelská armáda dnes také vydala vlastní aktuální odhad, podle nějž se z města evakuovalo už 480.000 Palestinců ze zhruba milionu lidí, kteří v Gaze bydleli či se ukrývali před zahájením ofenzivy ve městě. Tyto statistiky nelze nezávisle ověřit a OSN obvykle uvádí nižší počet uprchlíků. Mnozí lidé z města nechtějí nebo nemohou odejít, poukazují například na vysoké náklady na cestu nebo na to, že ani na přelidněném jihu není bezpečno.
Satelitní snímky podle agentury Reuters a serveru BBC News ukazují, že v uplynulých dnech z města Gaza část lidí skutečně odešla. Některé rozsáhlé plochy, které byly dříve pokryté stany, nyní zejí prázdnotou. Vlastní odhad počtu lidí, kteří odešli, média nezveřejnila.
Izraelská vláda na začátku srpna oznámila záměr město Gaza, které označuje za poslední baštu Hamásu, zcela obsadit. Proti rozšíření ofenzivy se přitom už dříve vyslovili šéfové izraelské armády i tajných služeb, podle nichž operace může ohrozit životy zbývajících dvou desítek rukojmích, kteří jsou stále naživu, a stát se pastí pro izraelské vojáky.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Podle údajů úřadů v Gaze pod kontrolou Hamásu bylo od začátku války při izraelských operacích zabito přes 65 tisíc Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většinu obětí tvoří civilisté. Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu.