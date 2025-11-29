Zahraničí

Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

před 43 minutami
Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku. Správce města John Lee a další představitelé Hongkongu v sobotu při pietní ceremonii před budovou hongkongské vlády drželi tři minuty ticha, zatímco vlajky Hongkongu a Číny vlály na půl žerdi, píše web stanice BBC.
Záchranné práce ve výškovém obytném komplexu, který ve středu pohltily plameny, už skončily. Policie podle agentury Reuters uvedla, že 150 lidí je stále nezvěstných. Při požáru přišlo o život nejméně 128 lidí.

Lidé všech věkových kategorií spolu s dětmi přišli položit žluté a bílé chryzantémy na vyhrazené místo k uctění památky obětí nedaleko osmi zčernalých budov obytného komplexu Wang Fuk Court.

Devětašedesátiletá Wong, která v komplexu žila více než 40 let, scénu pozorovala jako ve snách. Zmínila svou známou, která se starala o 18měsíční dítě a se kterou si byly blízké. "Včera jsme se dozvěděli, že zemřely," řekla dnes žena agentuře AFP.

Příčina požáru stále nebyla stanovena. Úřady uvedly, že polystyren a ochranné sítě umístěné na vnější straně oken komplexu, který procházel rekonstrukcí a byl obklopen pro Hongkong typickým lešením z bambusu, umožnily rychlé šíření ohně. V následujících týdnech budou úřady incident vyšetřovat, přičemž policie už na místě sbírá důkazy.

Požár v obyvatelích Hongkongu vzbudil hněv. Někteří hlásí poruchy požárních alarmů a nedbalost ze strany společnosti, které ve Wang Fuk Court prováděla renovace. V komplexu bydlelo 4643 lidí, z nichž byla více než třetina starších 65 let. Obyvatelé si už více než rok stěžovali na riziko požáru spojené s opravami.

Čína dnes oznámila kampaň inspekcí požární bezpečnosti pro výškové budovy po celé zemi. Zvláštní pozornost bude věnována budovám, které procházejí renovacemi, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo pro mimořádné situace.

Úřady v noci na čtvrtek oznámily, že zadržely tři muže kvůli podezření z neúmyslného zabití. Šlo o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Protikorupční úřad v pátek zadržel dalších osm lidí. Šlo o dva vedoucí pracovníky projekční kanceláře odpovědné za renovaci, dva vedoucí stavby, tří subdodavatele lešení a jednoho zprostředkovatele.

Hongkongský ministr práce Chris Sun novinářům řekl, že jeho úřad od loňského července provedl 16 inspekcí prací prováděných v zasaženém komplexu.

Nynější požár je nejtragičtější od roku 1948, kdy při požáru skladu zahynulo 176 lidí. Agentura Reuters připomíná i požár londýnské budovy Grenfell Tower z roku 2017, kdy zemřelo 72 lidí.

 
