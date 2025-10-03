Jde o další narušení letecké dopravy v Evropě poté, co byl minulý týden kvůli výskytu dronů několikrát dočasně přerušen provoz na letištích v Dánsku a Norsku.
Německé řízení letového provozu nejprve ve 22:18 na mnichovském letišti omezilo provoz a krátce nato jej zcela zastavilo kvůli opakovanému pozorování dronů, uvedlo letiště na svém webu. Na letišti v blízkosti bavorské metropole platí zákaz nočních letů pro pravidelnou osobní dopravu mezi půlnocí a 5:00, přičemž od 22:00 je provoz běžně omezen kvůli nočnímu klidu.
Policie podle agentury DPA oznámila, že několik lidí nejprve kolem 21:30 nahlásilo, že v blízkosti letiště spatřili dron. Asi o hodinu později byly drony zpozorovány znovu, a sice přímo nad areálem letiště, tento výskyt potvrdili i přivolaní policisté na místě. Ve tmě však nedokázali určit typ, velikost a počet dronů, ani kdo je za jejich provoz zodpovědný, napsal bulvární deník Bild s odkazem na mluvčího spolkové policie. Policie poté začala oblast monitorovat a pátrat po létajících objektech či podezřelých osobách, avšak bezvýsledně. Do akce byl nasazen i policejní vrtulník.
Stovky uvázlých cestujících byly nuceny strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tím účelem zřídili v terminálu provizorní lůžka, cestující dostali občerstvení a deky. Další lidé byli převezeni do hotelů.
Tiskové agentury připomínají, že o víkendu v Mnichově vrcholí pivní slavnosti Oktoberfest, které do města každoročně přilákají miliony návštěvníků z jiných měst a zemí. I jich by se mohlo omezení letecké dopravy dotknout. Ve středu byl Oktoberfest na půl dne uzavřen kvůli bombové hrozbě.
Dánsko dosud oficiálně neoznámilo, kdo je zodpovědný za incidenty s drony v jeho vzdušném prostoru z minulého týdne, premiérka Mette Frederiksenová nicméně naznačila, že by za nimi mohlo být Rusko. Lídři EU ve středu na neformálním summitu v Kodani podpořili plány na posílení obrany bloku proti ruským dronům.
Rusko odpovědnost za incidenty z minulého týdnu popřelo. Prezident Vladimir Putin pak ve čtvrtek žertem slíbil, že už víckrát s drony nad Dánskem létat nebude. Prohlásil rovněž, že hysterie okolo údajných ruských dronů, která zachvátila Evropu, má jen odpoutat pozornost od problémů Západu.