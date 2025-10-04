Domácí

Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí "premiér" Mlynář

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 3 hodinami
Podcastová série Wargame: Česko přináší simulaci, v níž Praha čelí eskalujícímu napětí mezi Ruskem a NATO. Je jaro 2029. Válka na Ukrajině skončila, Rusko ovládá pětinu ukrajinského území a Bělorusko. Spojené státy stáhly z Evropy třetinu svých sil. U lotyšských hranic se objevují tisícovky ruských vojáků. Lotyšsko žádá o pomoc a chce aktivovat článek 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.
Spotlight - Vladimír Mlynář | Video: Tým Spotlight

To všechno řeší uprostřed svých vlastních problémů fiktivní vláda České republiky. Jejím předsedou je Vladimír Mlynář, který dřív působil jako šéfporadce dvou premiérů, ministr a v 90. letech byl také šéfredaktorem týdeníku Respekt.

"Moje žena a děti se mi smály, že konečně budu premiérem. A dokonce bez voleb. Navíc jen na jeden den, takže to je pro všechny ideální řešení," říká Mlynář. Uznává, že jako každý, kdo v politice byl, někdy zatoužil po tom nejvyšším místě. Teď si to tedy mohl vyzkoušet.

"Jan Kofroň to napsal opravdu velmi realisticky. Vlastně se tam opakuje ukrajinský scénář," popisuje sérii, která se inspirovala světoznámým projektem britské stanice Sky News.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-04:35 Splnil se Vladimíru Mlynářovi sen být premiérem? Co ukazuje Wargame: Česko o připravenosti České republiky?

04:35-10:06 Jak se v simulaci dál vyvíjela mezinárodní situace kolem Lotyšska? Jak do děje vstupují Spojené státy americké a přesuny aliančních sil?

10:06-13:40 Jak nakonec státy NATO zareagovaly, když Rusko zaútočilo na Lotyšsko a USA se stáhly? Jaké konkrétní překážky komplikovaly rozhodování vlády?

13:40-18:39 Jak se k obraně Lotyšska stavěli Francouzi a Němci? Jaký byl ve hře postoj prezidenta USA J. D. Vance k Evropě?

18:39-24:02 Jaké byly Mlynářovy pocity během hry od počáteční nadsázky po tíživé finále? Co přesně se v příběhu stalo při teroristickém útoku v Praze?

 
Tři americké superhvězdy a Češka Linda Nosková. Takové je semifinálové složení velkého tenisového turnaje v Pekingu.
Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
