Zahraničí

Zrušte EU a osvoboďte se! Musk se vzteká kvůli tučné pokutě od Evropské komise

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to v sobotu na síti X. Kvůli nedostatečné transparentnosti uložila v pátek Evropská komise síti X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).
"EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany," napsal Elon Musk na svou síť X.
"EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany," napsal Elon Musk na svou síť X. | Foto: Reuters

"EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany," napsal Musk. Ve svých příspěvcích neuvedl, zda se proti rozhodnutí odvolá. Svoji výzvu ke zrušení EU ale připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. EU napadl také v řadě dalších příspěvků, obvinil ji z cenzury a podpořil požadavek na sankce USA proti Bruselu, napsala agentura DPA.

Související

Netransparentní a nedůvěryhodná. Muskova síť X má v EU zaplatit tučnou pokutu

USA, Donald Trump, Elon Musk

Evropská pokuta pro X rozhněvala také amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten ji označil za útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád.

Eurokomise uložila X pokutu za porušení povinností v oblasti transparentnosti podle nařízení o digitálních službách (DSA). Mezi porušení patří klamavý design její modré fajfky, nedostatečná transparentnost jejího reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky.

Související

Jsme na konci liberální demokracie

Spisovatel a novinář Karel Hvížďala

Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Již ve čtvrtek reagoval na blížící se rozhodnutí EU americký viceprezident J. D. Vance. "Kolují zvěsti, že Evropská komise vyměří síti X pokutu v řádu stovek milionů dolarů za to, že se nezapojuje do cenzury," uvedl na sociální síti X viceprezident. "EU by měla podporovat svobodu projevu, a ne útočit na americké společnosti kvůli nesmyslům," dodal.

 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj se chystá do Londýna na společné jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

Zelenskyj se chystá do Londýna na společné jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou

"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou

Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu

Sestavte si svou dezinformační kampaň, volte želvu. Brusel učí, jak rozpoznat pravdu

Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka

Belgická policie rozbila gang podloudníků s léky. Stopa vede i do Česka
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Twitter Evropská unie (EU) Elon Musk pokuta Evropská komise

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

ŽIVĚ
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 8 minutami
Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

Letenští se v utkání 18. kola fotbalové ligy opět trápili, přesto nakonec v Olomouci vyhráli 1:0.
před 32 minutami
České střely pomohou Ukrajincům. Až zasáhnou Rusy, půjdou do sériové výroby

České střely pomohou Ukrajincům. Až zasáhnou Rusy, půjdou do sériové výroby

Smrtící technologie poháněná proudovým motorem vyrobeným v pražských Kbelích dokáže zasáhnout cíl vzdálený až 680 kilometrů.
před 43 minutami
"Vím, jak zacházet s nožem." Řezník se stal Andělem hor, za ponížení se pomstil

"Vím, jak zacházet s nožem." Řezník se stal Andělem hor, za ponížení se pomstil

Pozoruhodný příběh Lucemburčana Charlyho Gaula se uzavřel přesně před dvaceti lety, zemřel 6. prosince 2005.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj se chystá do Londýna na společné jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

ŽIVĚ
Zelenskyj se chystá do Londýna na společné jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou

"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou

Lev Šlosberg byl dosud jedním z mála ruských politiků, kteří zůstávali v zemi a veřejně se staví proti válce na Ukrajině.
Aktualizováno před 1 hodinou
Olomouc - Sparta 0:1. Letenské dostává v závěru do vedení Rrahmani

ŽIVĚ
Olomouc - Sparta 0:1. Letenské dostává v závěru do vedení Rrahmani

Sledujte online přenos z utkání 18. kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha.
Další zprávy