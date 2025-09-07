"Tento text napsal zahraniční agent." Právník se soudil s Putinovou tajnou službou

Jak je to nyní v Rusku s lidskými právy?
Je to velmi složité. Odjel jsem před třemi lety, ale stále pracuji na ruských případech, nemám žádné jiné. Obecně po únoru 2022, kdy začala rozsáhlá invaze Ruska na Ukrajinu, začaly být přijímány ještě represivnější zákony. Zaprvé, na jaře roku 2022 byla zavedena trestní odpovědnost za šíření informací o ruské armádě na Ukrajině, o jejích akcích. Stovky lidí, kteří mluvili o válce, se nyní nacházejí ve vězení.
V prosinci roku 2022 pak vstoupil v platnost nový zákon o "propagaci LGBT", která byla zakázána mezi lidmi všech věkových skupin. Poté začaly útoky na LGBT komunity. V listopadu 2023 dokonce ruský soud prohlásil LGBT hnutí za extremistickou organizaci a krátce nato začaly vznikat trestní případy. V současné době je takových trestních řízení nejméně jedenáct. Celkově tyto represivní zákony vedly k tomu, že se lidé v Rusku bojí vyjadřovat své názory.
V zemi vás prohlásili za zahraničního agenta. Co to znamená pro vaši práci?
Prohlásili mě za zahraničního agenta z vícero důvodů. Předně protože jsem podal žalobu na FSB (ruská tajná služba, pozn. red.). Má archivy, v nichž jsou informace o lidech, kteří byli ve 30. letech v Sovětském svazu perzekvováni. FSB je odmítá zpřístupnit příbuzným obětí, kteří dodnes nevědí, za co byli jejich blízcí souzeni ani kde zemřeli.
Druhý důvod souvisel s tím, že jsem psal články do ruských médií o tom, jak Rusko plní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ohledně represí vůči LGBT lidem. A třetí důvod byl, že jsem participoval na obraně Fondu boje proti korupci Alexeje Navalného před likvidací této organizace.
Zápis na seznam zahraničních agentů byl pro mě nečekaný a způsobilo mi to mnohé problémy. Když jsem vystupoval u soudů, moji oponenti ze strany státu upozorňovali soud na to, že jsem zahraniční agent, a proto mi nelze věřit. Také jsem nemohl veřejně psát příspěvky a vyjadřovat svůj názor, protože v tom případě bych měl povinnost v nich uvést, že jsem zahraniční agent.
Rusky psaná média či příspěvky na Facebooku tohle slovní spojení musí obsahovat. Proč je to ale nutné i u lidí, kteří v Rusku už nežijí?
Když lidé po začátku války ze země odjížděli, bylo to velmi rychlé a zůstával po nich majetek. Pokud pod svůj příspěvek nenapíšete, že jste považován za agenta, a ruský stát to zjistí, udělí vám pokutu 300 až 500 eur za každý takový případ. Třetí porušení může vést k zahájení trestního řízení. Úřady pak lidem, kteří odešli, mohou zabavit majetek.
Žijete v zahraničí, jak tedy dokážete dělat svoji advokátní práci v Rusku?
Po 24. únoru 2022 jsme vytvořili tým, z nějž část žije v Rusku a část v zahraničí. V Rusku advokáti chodí k soudům, pracují s klienty, ale nejsou veřejně známí, nemluví na veřejnosti, nekomentují veřejné dění. Je to kvůli jejich bezpečnosti, protože na sebe nechtějí poutat pozornost státu. My, kteří jsme v zahraničí, naopak můžeme mluvit o tom, co se v Rusku děje.
Co se týče mé práce, obracejí se na mě klienti z Ruska a já poskytuji prvotní konzultace. Pokud se případ dostane k soudu - řekněme, že je třeba někdo stíhán za porušení nových represivních zákonů -, připravuji právní stanovisko a poté kontaktuji advokáta v Rusku. Právník toto stanovisko předloží soudu a pokusí se tam klienta hájit. Takhle pracujeme na všech případech, které souvisejí s Ruskem. Vytváříme tím bezpečný prostor pro advokáty i pro klienty.
Existuje vůbec ještě občanská společnost v Rusku?
Existuje představa, že po začátku invaze občanská společnost v Rusku zemřela. Podle mě je důležité tuto zeď neinformovanosti zbořit, občanská společnost totiž nezemřela a nezanikla, jen teď funguje jinak. Existuje mnoho občanských iniciativ, včetně nových, které se objevily v posledních třech letech, ale neinformují o sobě na internetu, protože se bojí, že je stát odhalí a bude je stíhat. Vznikají sítě mezi přáteli nebo rodinami, různé iniciativy v regionech, ale nelze je najít na internetu, musíte se k nim dostat přes známé.
Na začátku rozhovoru jsme zmínili, že se zaměřujete na víc věcí, ale jednou z hlavních jsou lidská práva a práva LGBT lidí. Proč zrovna tohle téma?
Chtěl jsem žít v zemi, kde mohu realizovat svá práva a využívat je, ale situace byla taková, že se legislativa v Rusku neustále zpřísňovala. Snažil jsem se něco změnit a dokud nenastal únor 2022, měl jsem naději, že když uděláme trochu víc práce, brzy se to povede.
Ale po únoru 2022 jsem tuto víru ztratil. Když jsem byl v Rusku, bylo pro mě důležité pomáhat právě občanským iniciativám, protože mohly prosazovat sociální změny a zlepšovat náš život, řešit problémy, které stát vyřešit nedokáže. A teď, když jsem odjel, protože to pro mě není bezpečné, jim nadále pomáhám, protože zaprvé pokračují ve stejné práci, pomáhají lidem uvnitř země. A to v oblastech, ve kterých stát nepomáhá. A zadruhé se mi zdá důležité podporovat iniciativy, které se drží demokratických principů.