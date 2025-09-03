"Lidstvo mezi válkou a mírem." Přehlídku v Pekingu Trump bedlivě sledoval aspoň v TV

Lidstvo opět čelí volbě mezi mírem a válkou, mezi dialogem a střetem. Podle agentury AFP to řekl čínský prezident Si Ťin-pching v projevu, kterým zahájil středeční vojenskou přehlídku na pekingském náměstí Tchien-an-men. Záběry světových agentur ukázaly, jak po přehlídce ruský prezident Vladimir Putin, jeho čínský protějšek Si Ťin-pching a severokorejský diktátor Kim Čong-un přicházejí společně na recepci.
Přehlídky se kromě již zmíněných zúčastnili například i běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, srbský prezident Alexandr Vučić, íránský prezident Masúd Pezeškján či slovenský premiér Robert Fico. Spousta z nich podle agentury Reuters patří na Západě mezi takzvané "vyvrhele". Mezi hosty naopak nebyli představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje.
"Lidské bytosti žijí na stejné planetě a měli bychom spolupracovat a mírumilovně koexistovat. Svět by se nikdy neměl vrátit k zákonům džungle, kde malé a slabé země budou šikanovány velmocemi. Vždy se musíme držet cesty mírového rozvoje a pevně chránit světový mír a klid," řekl v projevu na recepci po přehlídce hostitel celé akce, čínský lídr Si Ťin-pching. "Modernizace v čínském stylu je modernizací na cestě mírového rozvoje. Čína bude vždy silou míru, stability a pokroku ve světě," dodal.
Samotná přehlídka k oslavě 80. výročí porážky Japonska, čímž skončila druhá světová válka, trvala 70 minut. Si Ťin-pching označil konflikt za zásadní zlom ve velkém zotavení čínského národa, kdy překonal ponížení z japonské invaze a stal se ekonomickou velmocí.
"Velké oživení čínského národa je nezastavitelné a ušlechtilá věc lidského míru a rozvoje jistě zvítězí," prohlásil ve velkém projevu z tribuny, kdy ho na náměstí Nebeského klidu sledovalo více než 50 tisíc diváků.
Ti spolu s nimi a zmíněnými lídry některých zemí mohli sledovat letecké ukázky včetně vrtulníků, pochodující vojáky a nejmodernější vojenskou techniku, jako jsou hypersonické rakety DF-5C, DF-26D a DF-61 (což jsou mezikontinentální balistické rakety na tuhé palivo a zároveň nejnovější přírůstek čínského jaderného arzenálu), bezpilotní letouny, tanky a další obrněnce…
Si Ťin-pchingův projev zaujal na druhé straně planety - amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten, jako to ostatně pravidelně dělá, se na své sociální síti Truth Social hned zeptal, zda Si zmíní i americkou podporu a oběti v boji za čínskou svobodu v průběhu 2. světové války.
"Vyřiďte prosím mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům," vzkázal Trump do Pekingu.
"Čína se zaměřuje na vývoj svých raket a raketových sil, protože je považuje za klíčovou součást své strategie odstrašování a za protiútok na námořní převahu USA," řekl vojenský expert Pacifického fóra Alexander Neill britské veřejnoprávní stanici BBC.
Na závěr přehlídky pak diváci viděli vypuštění 80 tisíc holubic míru a barevných balonků.