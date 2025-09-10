Zahraničí

Obludná podobnost s Ukrajinou. Kreml míří na novou zemi, padají slova o genocidě

Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Kreml rozjel úplně stejnou dezinformační kampaň, která dvakrát připravovala Rusy na útok proti Ukrajině. Tentokrát stočil své oko na severního souseda, člena NATO, ve kterém je i Česko. To by v případě napadení jakéhokoli člena Severoatlantické aliance mělo přispěchat na pomoc.
Putin před vstupem Finska do NATO: Mezi námi bylo všechno v pořádku, ale teď bude napětí. | Video: Reuters

Vůdce Vladimir Putin vyslal svého podřízeného, exprezidenta a současného místopředsedu Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrije Medveděva, aby začal veřejně hlásat lži o záměrech Finska, se kterým Rusko sdílí hranici o délce 1300 kilometrů.

Skandinávská země s necelými 6 miliony obyvateli vstoupila po zahájení ruské rozsáhlé invaze na Ukrajinu do Severoatlantické aliance. Helsinky začaly posilovat obranu hranic a Medveděv v nejnovějším článku pro kremelskou agenturu TASS prohlásil, že se tím připravují na útok proti Rusku.

Washingtonský think-tank Institut pro studium války (ISW) varoval, že ruští představitelé používají stejné dezinformační taktiky, s jakými ospravedlňovali invaze na Ukrajinu v letech 2014 a 2022. Medveděv pohrozil, že konflikt s Ruskem "by mohl navždy vést ke zničení finské státnosti".

Obvinil Finy z historických vazeb na hitlerovské Německo s tím, že se snažili ovládnout část Ruska, včetně Východní Karélie, současného Petrohradu a poloostrova Kola. Finská vláda je podle něho rusofobní a pohání ji chamtivost.

Putinova hlásná trouba tvrdí, že Finové spáchali genocidu na Slovanech a snažili se vymazat historickou a kulturní identitu etnických Rusů. Finsko se prý připojilo k NATO pod falešnou záminkou obrany, ale ve skutečnosti se připravuje na válku proti Rusku.

"Zejména tvrzení o genocidě, agresi NATO a revanšistických cílech silně připomíná rétoriku použitou před invazí na Ukrajinu. Vzorce nejsou náhodné, jde o promyšlenou strategii k ospravedlnění potenciální agrese proti zemím NATO," píše ISW.

Přehled

Think-tank poznamenal, že se Rusové opět odvolávají na takzvané "prvotní příčiny" konfliktu. Výraz se často používá pro podporu agrese vůči Ukrajině.

Medveděv tvrdí, že tyto "prvotní příčiny" ohledně Finska sahají až do druhé světové války. To je v souladu s argumenty Kremlu, že rozšíření NATO a údajná protiruská diskriminace ospravedlňují vojenskou odpověď.

Podobný narativ použil dříve Putinův poradce Nikolaj Patrušev, který obvinil Finy z pokusu o vyhlazení Slovanů a tvrdil, že Západ mění Finsko v odrazový můstek pro agresi. Sám Putin prohlásil, že s Finskem budou problémy. Podle ISW má celá dezinformační kampaň za úkol normalizovat u Rusů myšlenku budoucího konfliktu s NATO.

Evropa nemá moc času. To, co se děje v Rusku, překonává odhady většiny analytiků. (Celý článek s videem zde)

"Jste naším cílem." Medveděv vyhrožuje evropským zemím preventivním útokem. | Video: Reuters
 
Další zprávy