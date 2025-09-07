Putin jedním rozkazem zničil ruskou armádu. Využijte toho, radí Ukrajincům analytici

Autor zprávy Roger McDermott v rozhovoru pro Kyiv Post popsal střet dvou zásadně odlišných vojenských světů. "Rozhodnutí Kremlu zahájit 'speciální vojenskou operaci' (tak nazývá svoji invazi) bylo politickou fikcí, která zbavila ruskou armádu základních nástrojů pro rozsáhlý konflikt," je přesvědčený McDermott.
Tato zásadní chyba vedla k řadě selhání, která od počátku podkopávala jeho snahu. Ruská vojenská doktrína spoléhá na strategické překvapení a synchronizovanou akci. "Svět byl varován západními zpravodajskými službami, čímž bylo Rusku odepřeno překvapení," uvádí zpráva.
Špatný kalkul umocnila logistická paralýza. Operační plán počítal s rychlým postupem, ale celý podpůrný řetězec se tak stal zranitelným vůči přepadením především v "úzkých hrdlech". Drhla ofenziva. Přehnaně centralizovaná velitelská struktura armády potlačovala iniciativu na taktické úrovni.
Na druhé straně nebyl ukrajinský úspěch náhodný. Byl systémový. Ukrajinci využívali ruských slabin, přizpůsobovali se a cílevědomě reagovali. Umožnili nižším důstojníkům rychle se rozhodovat, což zkrátilo dobu reakce a umožnilo přechytračit ruské jednotky.
Obyvatelstvo navíc aktivně hlásilo pohyby Rusů a připravovalo vlastní obranu. Ukrajině pomohla také transparentní komunikace k získání mezinárodní podpory. Zpráva dochází k závěru, že úspěch Ukrajiny ve využití asymetrie jako zbraně nebyl náhodný.
Rusko se nyní přizpůsobilo materiálně a vede opotřebovávací válku. "Jeho systém je nyní tvrdší, robustnější a průmyslovější, přesto zůstává centrálně řízený a politicky omezený. Jde přesně o tu křehkost, na kterou jsem poukázal na začátku. Úzce svázaný, politicky omezený stroj se setkává s flexibilním, síťově propojeným protivníkem," vysvětluje McDermott.
Putin pomalu za nepředstavitelných nákladů přizpůsobil svůj válečný stroj situaci. Kyjev mezitím rozšířil podle McDermotta svou síť. "Výsledek války nebude záviset tak moc na jednotlivých typech zbraní, ale spíš na tom, který systém lépe využije zdroje, aby včas reagoval, zatímco bude schopen absorbovat šok," mysli si analytik Nadace Saratoga.
McDermott varuje, že "decentralizovaná excelence" je pro Ukrajinu udržitelná pouze tehdy, pokud si dokáže zajistit konzistentní dodávky munice, bude mít v zimě odolnou energetickou síť a neustále se bude přizpůsobovat elektronickému boji a soubojům dronů. "Pokud tyto faktory selžou, hrozí, že bude zbavena hmoty a energie, které vyčerpávající boj spotřebovává," dodává Roger McDermott.