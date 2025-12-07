Zahraničí

Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Čínské armádní stíhačky namířily během letu nad mezinárodními vodami u japonského souostroví Okinawa radar navádějící střely před palbou, uvedl podle agentur Reuters a AFP japonský ministr obrany. Tokio kvůli incidentu, který označuje za provokaci, protestovalo u čínských úřadů, Peking uvedl, že se letadlo nebezpečně přiblížilo cvičení čínského námořnictva.
Čínská stíhačka Čcheng-tu J-20.
Čínská stíhačka Čcheng-tu J-20. | Foto: Alert5 - Own work / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Sporná událost může dále vyostřit vztahy obou zemí, které jsou velmi napjaté od nástupu japonské premiérky Sanae Takičiové, která Peking pobouřila slovy o možné japonské reakci na napadení Tchaj-wanu Čínou.

"Tyto radarové impulzy překročily hranice toho, co je nutné pro bezpečný provoz letadel," napsal na síti X ministr obrany Šindžiro Koizumi. Dodal, že podal oficiální protest kvůli činu, který označil za politováníhodný.

Čínské stroje na japonský letoun podle Tokia zaměřily svůj naváděcí radar ve dvou na sobě nezávislých případech. Tento radar vysílá silné radiové vlny určené ke zjištění přesné pozice cíle, možných překážek a ideální trasy pro střelu krátce před jejím vypuštěním. Považuje se za jednu z nejvážnějších hrozeb, protože signalizuje možnost bezprostředního útoku.

Související

České střely pomohou Ukrajincům. Až zasáhnou Rusy, půjdou do sériové výroby

Střela s plochou dráhou letu Narwhal, kterou vyrábí česká společnost LPP.

Mluvčí čínského námořnictva podle Reuters uvedl, že japonská tvrzení se nezakládají na faktech. Japonský letoun podle něho opakovaně narušil prostor, v němž se konalo cvičení čínského námořnictva.

Podobné incidenty mezi oběma zeměmi se občas stávají v oblastech, které si nárokují jak Čína, tak Japonsko. Tokio například před dvěma týdny vyslalo letadla k japonskému ostrovu Jonaguni, kde se objevil čínský dron. O týden dříve zase lodě čínské pobřežní stráže pluly u ostrovů Senkaku nárokovaných Japonskem.

Současné napětí panuje od chvíle, kdy nová premiérka Takaičiová 7. listopadu řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015. Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády "zdrcující" porážku, pokud by zakročilo.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

 
Mohlo by vás zajímat

Moskva chválí novou americkou strategii. Spojené státy v ní nevidí Rusko jako hrozbu

Moskva chválí novou americkou strategii. Spojené státy v ní nevidí Rusko jako hrozbu

Šahídy jsou výrazně nebezpečnější. Rusové s nimi teď loví nečekané cíle

Šahídy jsou výrazně nebezpečnější. Rusové s nimi teď loví nečekané cíle
0:13

Skauti přivezli z Lince do Brna betlémské světlo, rozvezou je za týden

Skauti přivezli z Lince do Brna betlémské světlo, rozvezou je za týden

"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou

"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Japonsko Čína Asie stíhačka radar Tchaj-wan

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
Moskva chválí novou americkou strategii. Spojené státy v ní nevidí Rusko jako hrozbu

ŽIVĚ
Moskva chválí novou americkou strategii. Spojené státy v ní nevidí Rusko jako hrozbu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 30 minutami
Dobeš znovu zářil v brance Montrealu, Canadiens díky třetí hvězdě porazili Toronto
1:58

Dobeš znovu zářil v brance Montrealu, Canadiens díky třetí hvězdě porazili Toronto

Jakub Dobeš přispěl v NHL 22 zákroky k výhře Montrealu 2:1 po nájezdech v Torontu. Jen jeden gól pustil Vítek Vaněček při prohře Utahu 0:2 v Calgary.
před 35 minutami
Rekonstrukce pražské Čapkovy vily začne ještě letos. Bude v ní muzeum

Rekonstrukce pražské Čapkovy vily začne ještě letos. Bude v ní muzeum

Obnova budovy vyjde radnici podle výsledku tendru na zhruba 35,5 milionu korun bez DPH.
Aktualizováno před 40 minutami
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

ŽIVĚ
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 42 minutami
"Nejlepší brankářský příběh sezony." Český obr nečekaně vylétl mezi elitu NHL

"Nejlepší brankářský příběh sezony." Český obr nečekaně vylétl mezi elitu NHL

Zdá se, že hokejový brankář Dan Vladař zažívá v zámořské NHL průlomovou sezonu.
před 49 minutami

Klíčový den formule 1 obrazem. Jezdci se trousí do paddocku, nechybějí jejich krásky

Klíčový den formule 1 obrazem. Jezdci se trousí do paddocku, nechybějí jejich krásky
Prohlédnout si 7 fotografií
Pierre Gasly z Alpine s přítelkyní Franciscou Cerqueira Gomesovou přichází do paddocku před VC Abú Zabí formule 1
Konec sezony je i časem na týmové fotografie. Zde je celý Red Bull
Aktualizováno před 54 minutami

Femme fatale, nebo sobec a vlastizrádce? Marlene Dietrichovou zbožňovali i zavrhovali

Femme fatale, nebo sobec a vlastizrádce? Marlene Dietrichovou zbožňovali i zavrhovali
Prohlédnout si 9 fotografií
Německá herečka Marlene Dietrichová se svým manželem Rudolfem Sieberem. Vzali se v roce 1923 a o rok později se jim narodila dcera Maria.
Marlene Dietrichová ve filmu Maroko (1930), v němž si zahrála s Garym Cooperem.
Další zprávy