České střely pomohou Ukrajincům. Až zasáhnou Rusy, půjdou do sériové výroby

Pro český zbrojní průmysl jde o další milník. Vlastní střelu s plochou dráhou letu, která díky proudovému motoru dosáhne rychlosti až 750 kilometrů v hodině, tady dosud žádná firma vyvinout ani vyrobit nedokázala. Až doteď. A svět už o tom ví, protože o novém produktu společnosti LPP ihned po premiéře na listopadové dubajské airshow informovala řada globálních médií.
"Máme nějaké řešení, které je reálné, a není to jen maketa, která říká, že bychom se tím chtěli zabývat," vysvětluje si Radim Petráš, spolumajitel podniku LPP, proč střela Narwhal (česky Narval) způsobuje takový zájem.
Firma LPP (dříve známá jako Letecké přístroje Praha) se v posledních letech zaměřuje na bezpilotní prostředky vybavené optickou navigací, což umožňuje jejich pohyb i v prostředí s rušeným GPS signálem. A právě tyto drony posloužily jako základ pro Narwhal s doletem až 680 kilometrů.
"Nemáme žádného kritického dodavatele. Všechno vyrábíme my - od draku přes kompozit až po autopilota," vypočítává Petráš. A tak si letos v únoru začali v pražských Kbelích na základě licence produkovat i vlastní proudové motory, kterými své drony - a teď už i střely Narwhal - vybavují.
První objednávky až po Ukrajině
Také hlavici nové zbraně si LPP vyvinulo samo. Její výplň, již tvoří desítky kilogramů výbušniny, má pak na starosti bojkovická Zeveta. Narwhaly teď čeká ten poslední a zřejmě taky nejdůležitější krok. Aby získaly pomyslné razítko "ověřeno bojem", česká firma pošle nové střely na Ukrajinu, která se brání ruské agresi.
Hned na začátku roku 2026 - tedy v lednu a v únoru - je plánováno první operační nasazení střel, v březnu pak zahájení sériové výroby na českém území. "Když řekneme, že na Ukrajině to funguje, začneme přijímat první objednávky. První rok dva bychom pak chtěli vyrábět stovky kusů ročně," počítá Petráš.
Narwhaly jsou stavěné pro start ze země. Podle Petráše jsou tři možnosti, avšak jedné z nich - výstřelu z pneumatického katapultu - se postupně chtějí zbavit. Hlavně proto, že takové konstrukce jsou snadným cílem pro nepřítele.
V úvahu tak přichází start ze zpevněné dráhy, kdy je střela položená na speciálním kolovém vozíku, nebo takzvaný RATO (Rocket Assisted Take-Off) booster. Jde o malý přídavný raketový pohon. Ten dokáže střelu během 1,5 vteřiny vynést do výšky 50 metrů, dál už pak letí sama.
Jak vysvětluje Petráš, v ideální představě by narwhaly měly být součástí velkého bezpilotního ekosystému. "Chceme přijít s něčím, co bude fungovat v zarušeném prostředí," tvrdí.
Jak přesně by tedy taková operace měla vypadat?
"Pošleme deset či dvacet našich základních 40kilových dronů, které zahltí protivzdušnou obranu nepřítele. V tu samou chvíli nad nimi rychle proletí dva narwhaly a nad nimi ještě dvojice těch neviditelných," představuje si Petráš.
LPP totiž vyvinulo ještě jednu novinku - vzdušný bezpilotní prostředek Nightray s rozpětím křídel čtyři metry, jenž svým tvarem velmi nápadně připomíná ikonické americké bombardéry B-2. A stejně jako tyto letouny disponuje i Nightray díky speciálním nátěrům technologií stealth. Tento kamikaze dron přitom dokáže s 30kilogramovou náloží uletět až 400 kilometrů.
"Byli bychom vděčni"
A i když premiéře Narwhalu přímo v Dubaji asistoval i Petr Čepelka, velitel českých vzdušných sil, vojsko se zatím na vývoji ani testování střel schopných unést až 120 kilogramů výbušniny nijak nepodílí.
"Když tady něco takového vzniká, armáda by do toho mohla být zapojena, ale legislativní a byrokratické prostředí to neumí," krčí rameny Petráš.
"Pro nás je extrémně velký problém to, kde to v České republice testovat, musíme to dělat v zahraničí. Přitom kdyby nám armáda dala nějaké prostory a feedback, byli bychom vděčni," vzkazuje Petráš vojákům.