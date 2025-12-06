Ekonomika

České střely pomohou Ukrajincům. Až zasáhnou Rusy, půjdou do sériové výroby

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 32 minutami
Jen několik týdnů zbývá do okamžiku, než firma LPP rozjede v Česku výrobu nových střel s plochou dráhou letu. Smrtící technologie Narwhal poháněná proudovým motorem vyrobeným v pražských Kbelích dokáže zasáhnout cíl vzdálený až 680 kilometrů. K zahájení sériové produkce prý chybí poslední věc - prověření bojem. K tomu má v lednu a únoru 2026 dojít na Ukrajině a cíl útoků je jasný - ruské vojsko.
Narwhal, střela s plochou dráhou letu vyráběná českou fimou LPP, je poháněný proudovým motorem a s desítkami kilogramů výbušniny v hlavici uletí až 680 kilometrů.
Narwhal, střela s plochou dráhou letu vyráběná českou fimou LPP, je poháněný proudovým motorem a s desítkami kilogramů výbušniny v hlavici uletí až 680 kilometrů. | Foto: LPP

Pro český zbrojní průmysl jde o další milník. Vlastní střelu s plochou dráhou letu, která díky proudovému motoru dosáhne rychlosti až 750 kilometrů v hodině, tady dosud žádná firma vyvinout ani vyrobit nedokázala. Až doteď. A svět už o tom ví, protože o novém produktu společnosti LPP ihned po premiéře na listopadové dubajské airshow informovala řada globálních médií.

Související

České zbrojení: Přátelé karpatského údolí. Zde vyrábí granáty, jimiž Kyjev brzdí Rusy

Zbrojovka Zeveta Bojkovice, granát, RPG-75, výroba, výbušniny (24. 6. 2025).

"Máme nějaké řešení, které je reálné, a není to jen maketa, která říká, že bychom se tím chtěli zabývat," vysvětluje si Radim Petráš, spolumajitel podniku LPP, proč střela Narwhal (česky Narval) způsobuje takový zájem.

Firma LPP (dříve známá jako Letecké přístroje Praha) se v posledních letech zaměřuje na bezpilotní prostředky vybavené optickou navigací, což umožňuje jejich pohyb i v prostředí s rušeným GPS signálem. A právě tyto drony posloužily jako základ pro Narwhal s doletem až 680 kilometrů.

"Nemáme žádného kritického dodavatele. Všechno vyrábíme my - od draku přes kompozit až po autopilota," vypočítává Petráš. A tak si letos v únoru začali v pražských Kbelích na základě licence produkovat i vlastní proudové motory, kterými své drony - a teď už i střely Narwhal - vybavují.

První objednávky až po Ukrajině

Také hlavici nové zbraně si LPP vyvinulo samo. Její výplň, již tvoří desítky kilogramů výbušniny, má pak na starosti bojkovická Zeveta. Narwhaly teď čeká ten poslední a zřejmě taky nejdůležitější krok. Aby získaly pomyslné razítko "ověřeno bojem", česká firma pošle nové střely na Ukrajinu, která se brání ruské agresi.

Související

České zbrojení. Reportáže z továren, na nichž stojí český obranný průmysl

České zbrojení rozcestník - Ikona, poutak
Infografika

Hned na začátku roku 2026 - tedy v lednu a v únoru - je plánováno první operační nasazení střel, v březnu pak zahájení sériové výroby na českém území. "Když řekneme, že na Ukrajině to funguje, začneme přijímat první objednávky. První rok dva bychom pak chtěli vyrábět stovky kusů ročně," počítá Petráš.

Narwhaly jsou stavěné pro start ze země. Podle Petráše jsou tři možnosti, avšak jedné z nich - výstřelu z pneumatického katapultu - se postupně chtějí zbavit. Hlavně proto, že takové konstrukce jsou snadným cílem pro nepřítele.

V úvahu tak přichází start ze zpevněné dráhy, kdy je střela položená na speciálním kolovém vozíku, nebo takzvaný RATO (Rocket Assisted Take-Off) booster. Jde o malý přídavný raketový pohon. Ten dokáže střelu během 1,5 vteřiny vynést do výšky 50 metrů, dál už pak letí sama.

Související

Utajená česká továrna posílá drony do války proti Rusku. Pilotuje umělá inteligence

Dron, Česko, AI, LPP
10 fotografií

Jak vysvětluje Petráš, v ideální představě by narwhaly měly být součástí velkého bezpilotního ekosystému. "Chceme přijít s něčím, co bude fungovat v zarušeném prostředí," tvrdí.

Jak přesně by tedy taková operace měla vypadat?

"Pošleme deset či dvacet našich základních 40kilových dronů, které zahltí protivzdušnou obranu nepřítele. V tu samou chvíli nad nimi rychle proletí dva narwhaly a nad nimi ještě dvojice těch neviditelných," představuje si Petráš.

MTS Nightray tvarem nápadně připomíná bombardér B-2. A stejně jako on je i dron vybaven neviditelnou technologií stealth.
MTS Nightray tvarem nápadně připomíná bombardér B-2. A stejně jako on je i dron vybaven neviditelnou technologií stealth. | Foto: LPP

LPP totiž vyvinulo ještě jednu novinku - vzdušný bezpilotní prostředek Nightray s rozpětím křídel čtyři metry, jenž svým tvarem velmi nápadně připomíná ikonické americké bombardéry B-2. A stejně jako tyto letouny disponuje i Nightray díky speciálním nátěrům technologií stealth. Tento kamikaze dron přitom dokáže s 30kilogramovou náloží uletět až 400 kilometrů.

"Byli bychom vděčni"

A i když premiéře Narwhalu přímo v Dubaji asistoval i Petr Čepelka, velitel českých vzdušných sil, vojsko se zatím na vývoji ani testování střel schopných unést až 120 kilogramů výbušniny nijak nepodílí.

Video od firmy LPP ukazuje bojový dron a bojové vozidlo | Video: LPP

"Když tady něco takového vzniká, armáda by do toho mohla být zapojena, ale legislativní a byrokratické prostředí to neumí," krčí rameny Petráš.

"Pro nás je extrémně velký problém to, kde to v České republice testovat, musíme to dělat v zahraničí. Přitom kdyby nám armáda dala nějaké prostory a feedback, byli bychom vděčni," vzkazuje Petráš vojákům.

Británie dodala Ukrajině přesné střely Storm Shadow. Mají dosah až 250 kilometrů (12. 5. 2023)

Střely s plochou dráhou letu Storm Shadow mají dolet až 250 kilometrů. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, výdaje na OZE jsou podhodnocené, uvedl NKÚ

Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, výdaje na OZE jsou podhodnocené, uvedl NKÚ

Čerstvé máslo: jen marketing. Na jaké další „máselné“ triky narazíte v obchodech

Čerstvé máslo: jen marketing. Na jaké další „máselné“ triky narazíte v obchodech

Analytici říkají, co by Putina donutilo změnit kurz. Současné ztráty na to nestačí

Analytici říkají, co by Putina donutilo změnit kurz. Současné ztráty na to nestačí

Brusel čekají protesty. Agrární komory zemí V4 odmítly změny v zemědělské politice EU

Brusel čekají protesty. Agrární komory zemí V4 odmítly změny v zemědělské politice EU
ekonomika Aktuálně.cz domácí Obsah Ukrajina střela munice dron zbrojní firmy Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

ŽIVĚ
Letošní rozpočet místy neodpovídá realitě, uvedl NKÚ. To je normální, hájí se vláda

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 8 minutami
Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

Spartu uchránil od gólu VAR, od červené sudí Volek. Pak ji na Hané spasil Rrahmani

Letenští se v utkání 18. kola fotbalové ligy opět trápili, přesto nakonec v Olomouci vyhráli 1:0.
před 32 minutami
České střely pomohou Ukrajincům. Až zasáhnou Rusy, půjdou do sériové výroby

České střely pomohou Ukrajincům. Až zasáhnou Rusy, půjdou do sériové výroby

Smrtící technologie poháněná proudovým motorem vyrobeným v pražských Kbelích dokáže zasáhnout cíl vzdálený až 680 kilometrů.
před 42 minutami
"Vím, jak zacházet s nožem." Řezník se stal Andělem hor, za ponížení se pomstil

"Vím, jak zacházet s nožem." Řezník se stal Andělem hor, za ponížení se pomstil

Pozoruhodný příběh Lucemburčana Charlyho Gaula se uzavřel přesně před dvaceti lety, zemřel 6. prosince 2005.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj se chystá do Londýna na společné jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

ŽIVĚ
Zelenskyj se chystá do Londýna na společné jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou

"Poslední ruský liberál" míří za mříže. Vyzýval k příměří s Ukrajinou

Lev Šlosberg byl dosud jedním z mála ruských politiků, kteří zůstávali v zemi a veřejně se staví proti válce na Ukrajině.
Aktualizováno před 1 hodinou
Olomouc - Sparta 0:1. Letenské dostává v závěru do vedení Rrahmani

ŽIVĚ
Olomouc - Sparta 0:1. Letenské dostává v závěru do vedení Rrahmani

Sledujte online přenos z utkání 18. kola fotbalové Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha.
Další zprávy