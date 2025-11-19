První detaily amerického mírového plánu: Ukrajinu žene do chřtánu Kremlu

Podle zdroje agentury AFP nový plán, který Kyjev již obdržel, navrhuje uznání anexe Krymu, přenechání dalších okupovaných území Rusku a snížení stavu ukrajinské armády o více než polovinu. Ukrajina se od února 2022 brání se západní pomocí ozbrojené ruské agresi.
Také zdroje Reuters uvedly, že jedním z mnoha bodů amerického návrhu je požadavek na snížení stavu ukrajinských ozbrojených sil. Podle těchto osob, které s agenturou hovořily pod podmínkou zachování anonymity vzhledem k citlivosti záležitosti, Washington chce, aby Kyjev hlavní body plánu přijal.
"Dostáváme signály, že musíme tento plán přijmout," citovala také AFP vysoce postaveného představitele blízkého této věci, který si nepřál být jmenován. Návrh zahrnuje "uznání (anexe) Krymu a dalších regionů zabraných Ruskem" a "snížení počtu vojáků na 400 tisíc", uvedl zdroj AFP. Zelenskyj letos v lednu řekl, že ukrajinská armáda čítá 880 tisíc vojáků.
Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.
Přípravu plánu údajně koordinuje americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který už o něm jednal s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem i se šéfem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem. Bílý dům už také začal o návrhu informovat evropské činitele, napsal Axios s odvoláním na své zdroje.
Kreml oznámil, že je s Washingtonem stále v kontaktu, ale že pokud jde o možný mírový plán na ukončení konfliktu na Ukrajině, nemá od srpnového summitu Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem co nového sdělit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že "kontakty s Američany pokračují", ale zatím se neudělalo dost pro to, aby mohl být uspořádán nový summit.
Bílý dům v polovině října oznámil, že se Trump setká s Putinem v Budapešti. Necelý týden nato, po telefonátu amerického ministra zahraničí Marka Rubia s jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem, však Trump schůzku zrušil.
Zelenskyj po setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v Ankaře řekl, že jedině Spojené státy a prezident Trump mají dostatečnou sílu k zastavení války. Pro ukončení více než tři a půl roku trvající ruské války proti Ukrajině je podle Zelenského důležité, aby americké vedení zůstalo efektivní.