Zahraničí

Česko v Bruselu uspělo, příští rok nemusí platit solidární příspěvek na uprchlíky

ČTK ČTK
před 57 minutami
Státy EU dosáhly politické dohody na zřízení takzvaného fondu solidarity pro rok 2026, který je součástí migračního a azylového paktu EU. Ministři vnitra na pondělním jednání v Bruselu rovněž potvrdili, že Česká republika je pro toto období osvobozena od solidárního příspěvku kvůli množství uprchlíků z Ukrajiny, kteří mají v zemi dočasnou ochranu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Bíba - HN

Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle komise do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si mohla požádat o vynětí z mechanismu solidarity, což ihned učinila.

O takzvaném mechanismu solidarity, který se týká zemí pod migračním tlakem a pomoci ostatních států, rozhodla Evropská komise letos v listopadu.

Všechny ostatní státy, které migračnímu tlaku nečelí, si ale mezi sebou musely dohodnout způsob, jakým se na solidaritě budou podílet, zda financemi, technicko-logistickou pomocí či relokací migrantů.

"Fond solidarity je jedním z hlavních prvků migračního a azylového paktu EU a poskytuje účinnou podporu těm členským státům, které jsou vystaveny migračnímu tlaku," uvedla ve svém prohlášení Rada EU.

Migrační pakt, který byl schválen v loňském roce a vstoupí v platnost 12. června 2026, má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl. Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů se shodla na odmítnutí paktu. "Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Odmítneme migrační pakt EU a přijmeme nový zákon o migraci a azylu," stojí v návrhu programového prohlášení.

 
Velká vlna připravila na Kanárech o život čtyři lidi. Dva z nich byli Slováci

Velká vlna připravila na Kanárech o život čtyři lidi. Dva z nich byli Slováci

Nelehké rozhovory, řekl Zelenskyj po jednání s USA. Nečetl náš plán, viní ho Trump

Nelehké rozhovory, řekl Zelenskyj po jednání s USA. Nečetl náš plán, viní ho Trump

"Nestihl jsem poznat život." Dvacetiletý voják popisuje děsivý únik před smrtí

"Nestihl jsem poznat život." Dvacetiletý voják popisuje děsivý únik před smrtí
1:57

Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané

Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané
38:18
Aktualizováno před 30 minutami

Nezadrží radiaci. Štít nad Černobylem je po útoku dronů nefunkční, varují odborníci

Nezadrží radiaci. Štít nad Černobylem je po útoku dronů nefunkční, varují odborníci
Prohlédnout si 11 fotografií
Při pokusu na jednom z reaktorů Černobylské jaderné elektrárny došlo k jeho přehřátí, protavení a následnému výbuchu.
Během samotné havárie přišlo o život 32 lidí, další tisíce zemřely na nemoc z ozáření, případně různé formy rakoviny vyvolané uvolněnou radiací.
před 33 minutami
Česko chce zachránit spalovací motory. Rýsuje se ale nečekaná změna v pravidlech

Česko chce zachránit spalovací motory. Rýsuje se ale nečekaná změna v pravidlech

Blíží se rozhodnutí o osudu spalovacích motorů. Šest premiérů, včetně českého, napsali dopis předsedkyni Evropské komise.
před 47 minutami
Exslávista se zapojil do bitky, dostal červenou. To je úplně špatně, říkal komentátor

Exslávista se zapojil do bitky, dostal červenou. To je úplně špatně, říkal komentátor

Hromadná roztržka okořenila závěr zápasu slovenské fotbalové ligy Dunajská Streda - Trnava.
před 49 minutami
Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

Petr Pouchlý pomáhá firmám měnit kulturu pomocí herních principů. Před soutěžením mezi zaměstnanci ale varuje, může podle něj být značně demotivující.
před 57 minutami
před 57 minutami

Česko v Bruselu uspělo, příští rok nemusí platit solidární příspěvek na uprchlíky

O takzvaném mechanismu solidarity, který se týká zemí pod migračním tlakem a pomoci ostatních států, rozhodla Evropská komise letos v listopadu.
před 1 hodinou
"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

"Při zvlášť závažných případech to může způsobit stavy, které jsou provázeny motorickou ochablostí, to znamená takovou pseudoparalýzou," líčí lékař.
Aktualizováno před 1 hodinou
Filip Turek je v nemocnici, bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

ŽIVĚ
Filip Turek je v nemocnici, bere léky na bolest. Prezidentovi poslal omluvný dopis

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
