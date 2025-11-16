Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii

Reforma po vzoru Dánska má vládním labouristům pomoci zbrzdit vzestup strany Reform UK, která svou protiimigrační rétorikou oslovuje voliče a vévodí průzkumům, píší britská média.
"Nelegální migrace rozpolcuje naši zemi," řekla ministryně vnitra Shabana Mahmoodová listu The Sunday Times. Úkolem vlády je podle ní vyřešit toto rozporuplné téma a Británii tím opět sjednotit.
Jedním z kroků bude odepření sociálního bydlení a dávek pomoci pro migranty, kteří sice budou schopni pracovat, ale dobrovolně se rozhodnou, že pracovat nebudou. Dosud měli na dávky nárok automaticky, to však skončí.
Další z novinek má být 20letá doba pobytu v Británii, která bude podmínkou pro to, aby přistěhovalec měl nárok požádat o trvalý pobyt v zemi. Dosud to mohl učinit už po pěti letech.
Žadatelé o azyl dostanou místo na současných pět let status uprchlíka na poloviční dobu, po jejímž uplynutí bude znovu posouzen. Migranti, jejichž země původu bude považována za bezpečnou, by měli být vráceni za kratší dobu než dnes.
"Tato země má hrdou tradici přijímání těch, kteří prchají před nebezpečím, ale naše velkorysost přitahuje migranty přes Lamanšský průliv," konstatovala ministryně, podle níž má zpřísnění pravidel vyslat migrantům vzkaz, aby do Británie nejezdili. Vláda již hovořila o chystané reformě delší dobu a plány vyvolaly kritiku nevládních organizací, podle nichž nelze migrantům upírat právo na azyl. Podrobnosti plánu představí ministryně v pondělí.
Od začátku letošního roku připlulo do Británie na malých člunech víc migrantů než za celý rok 2024, uvedly koncem října britské úřady. Zatímco za rok 2025 se do země touto cestou zatím dostalo 36.954 lidí, data za loňský rok ukazují 36.816 nelegálních přeplutí Lamanšského průlivu.