Záběr na Kremlem dosazeného gubernátora Chersonské oblasti, Vladimira Salda, dal nechtěně vzpomenout na záběr s pražským exprimátorem Igorem Němcem při povodních v roce 2002. Ten stál nad Vltavou, ve které právě tekla stoletá voda, a sděloval národu, že "situace je nadmíru výtečná." Za několik hodin řeka zatopila metro a Karlín. Situace na Ukrajině, která čelí ruské agresi, je jinak zcela odlišná.

Saldo se objevil ve vojenské uniformě, za ním byly vidět zatopené domy po zřícení hráze přehrady Nová Kachovka. "Lidé se klidně pohybují po ulicích. Právě jsem projížděl ulicemi, v klidu pracují. Některé obchody jsou otevřené, dokonce i výrobní podniky," tvrdil v kontrastu se záběrem Saldo.

V úterý se v části jižní Ukrajiny, kterou okupuje Moskva, zřítila stěna velké přehrady. Ukrajina obvinila ruské síly z vyhození přehrady a vodní elektrárny do povětří, zatímco ruští představitelé ukazovali na Ukrajince.

"Pole podél pobřeží byla odplavena, část infrastrukturní sítě byla narušena. Život v Chersonské oblasti to však nijak neovlivní. To znamená, že ani evakuace nebude nutná, protože obyvatelé jsou na svých místech a autobusy, které k nim byly vyslány, nejsou využívány," řekl Saldo. Nyní se jen ve městě Nová Kachovka, kterou ovládají Rusové, pohřešuje nejméně sedm lidí. Uvedl to Moskvou dosazený starosta města Vladimir Leonťjev.

Voda v oblasti mezitím údajně začala ustupovat, píše ruská agentura TASS. Ukrajinská správa Chersonské oblasti zase uvedla, že voda na pravém břehu Dněpru ke středečnímu ránu zaplavila na 1850 domů. OSN informovala o tom, že naléhavou pomoc potřebuje přes 16 tisíc lidí. Humanitární dopady situace podle ní ale pocítí statisíce lidí.

Podívejte se na rozsah záplav v Chersonu:

Rozsah záplav ukazují podle agentury Reuters satelitní snímky společnosti Maxar Technologies, na nichž je vidět řada zatopených měst a vesnic. Z mnoha domů nad hladinu vyčnívají jen střechy. "Všechno je ponořené ve vodě, všechen nábytek, lednička, jídlo, všechny květiny, všechno plave. Nevím, co mám dělat," vylíčila 53letá obyvatelka Chersonu, který je největším městem pod přehradou. Hladina Dněpru ve městě, které loni dobyli Ukrajinci, stoupla v úterý o 3,5 metru.

Bývalý pražský primátor za ODS Igor Němec na prohlášení ohledně tehdejší situace v metropoli do jisté míry trvá. "Nakonec se ukázalo, že to byla pravda, protože nikdo neumřel, i když to byla katastrofa, která v dějinách Prahy nemá obdoby od roku 1890," popsal minulý rok v rozhovoru pro deník E15 pozdější předseda Úřadu na ochranu osobních údajů a dnešní poradce a konzultant v oblasti ochrany osobních údajů.

