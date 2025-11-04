Zahraničí

Vědci prchají před Trumpem z "bašt antisemitismu a progresivismu". Evropa si mne ruce

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 2 hodinami
Evropská unie letos zaznamenala rekordní počet přihlášek od amerických vědců. Za „odliv mozků” může do velké míry Trumpova válka proti americkým univerzitám. Mnoho akademiků tak hledá nové útočiště za oceánem. Počet amerických žádostí o evropské granty se v některých případech zvýšil až o 400 procent.
Některým americkým vědcům došla trpělivost s politikou administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ta americké univerzity označuje za bašty antisemitismu a progresivismu. Bílý dům chce například zrušit financování "radikálních genderových a rasových teorií". 

Mnoho amerických vědců tak hledá útočiště za oceánem. Evropská výzkumná rada (ERC) eviduje celkový nárůst žádostí o granty z USA až o 400 procent oproti minulému roku, kdy se hlásilo 23 amerických vědců. Letos bylo žádostí již 114. 

Rekord padl také v počtu žadatelů o granty pro začínající vědce. Ten se letos zvýšil o 22 procent na rekordních 4807 návrhů. Jen z USA přitom přišlo třikrát víc žádostí než před rokem.

Více svobody i financí

Server Politico vývoj označuje jako vítězství pro předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která se osobně zasadila o přilákání amerických vědců, poté co administrativa Donalda Trumpa začala výrazně škrtat akademické rozpočty. 

Evropa se tak prezentuje jako bezpečné útočiště pro akademiky, kteří se v Americe bojí politického tlaku a ztráty akademické svobody. Evropská unie navíc láká také zvyšováním rozpočtů na vědu a výzkum.

Jednotlivé evropské univerzity se předhánějí, kdo přitáhne víc amerických vědců. "V současné době existuje více než 70 národních a regionálních iniciativ zaměřených na přilákání výzkumných pracovníků," konstatovala evropská komisařka pro výzkum Ekaterina Zaharieva na setkání v Bruselu v polovině září.

"Díky Trumpovi jsme svědky tohoto přílivu mozků," uvedl v prohlášení prezident Rakouské akademie věd Heinz Faßmann. Ta si připsala 25 výzkumných pracovníků, kteří se z Ameriky přestěhovali do Rakouska v rámci nového čtyřletého stipendijního programu zahájeného v červnu.

Trumpova válka proti "woke univerzitám"

Současná americká administrativa Donalda Trumpa vede od začátku svého mandátu kampaň proti progresivismu a antisemitismu na amerických univerzitách. Prestižní univerzity jako Harvard nebo Kolumbia, stejně jako některé další americké vysoké školy, podle Trumpových činitelů přispívají k šíření antisemitismu a odmítají ukončit programy na podporu rozmanitosti.

Administrativa v minulosti  zmrazila financování, aby vyvinula tlak na akademické instituce v čele s již zmíněným Harvardem. Dále pak zatkla a deportovala několik zahraničních studentů za účast na propalestinských demonstracích. 

 
