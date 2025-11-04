Některým americkým vědcům došla trpělivost s politikou administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ta americké univerzity označuje za bašty antisemitismu a progresivismu. Bílý dům chce například zrušit financování "radikálních genderových a rasových teorií".
Mnoho amerických vědců tak hledá útočiště za oceánem. Evropská výzkumná rada (ERC) eviduje celkový nárůst žádostí o granty z USA až o 400 procent oproti minulému roku, kdy se hlásilo 23 amerických vědců. Letos bylo žádostí již 114.
Rekord padl také v počtu žadatelů o granty pro začínající vědce. Ten se letos zvýšil o 22 procent na rekordních 4807 návrhů. Jen z USA přitom přišlo třikrát víc žádostí než před rokem.
Více svobody i financí
Server Politico vývoj označuje jako vítězství pro předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která se osobně zasadila o přilákání amerických vědců, poté co administrativa Donalda Trumpa začala výrazně škrtat akademické rozpočty.
Evropa se tak prezentuje jako bezpečné útočiště pro akademiky, kteří se v Americe bojí politického tlaku a ztráty akademické svobody. Evropská unie navíc láká také zvyšováním rozpočtů na vědu a výzkum.
Jednotlivé evropské univerzity se předhánějí, kdo přitáhne víc amerických vědců. "V současné době existuje více než 70 národních a regionálních iniciativ zaměřených na přilákání výzkumných pracovníků," konstatovala evropská komisařka pro výzkum Ekaterina Zaharieva na setkání v Bruselu v polovině září.
"Díky Trumpovi jsme svědky tohoto přílivu mozků," uvedl v prohlášení prezident Rakouské akademie věd Heinz Faßmann. Ta si připsala 25 výzkumných pracovníků, kteří se z Ameriky přestěhovali do Rakouska v rámci nového čtyřletého stipendijního programu zahájeného v červnu.
Trumpova válka proti "woke univerzitám"
Současná americká administrativa Donalda Trumpa vede od začátku svého mandátu kampaň proti progresivismu a antisemitismu na amerických univerzitách. Prestižní univerzity jako Harvard nebo Kolumbia, stejně jako některé další americké vysoké školy, podle Trumpových činitelů přispívají k šíření antisemitismu a odmítají ukončit programy na podporu rozmanitosti.
Administrativa v minulosti zmrazila financování, aby vyvinula tlak na akademické instituce v čele s již zmíněným Harvardem. Dále pak zatkla a deportovala několik zahraničních studentů za účast na propalestinských demonstracích.