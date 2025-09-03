Zahraničí

Trump vs. Harvard: soudkyně se postavila na stranu univerzity. Jde o balík peněz

Federální soudkyně v Bostonu rozhodla, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa postupovala nezákonně, když Harvardově univerzitě ukončila granty v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (46 miliard Kč). Soudkyně Allison Burroughsová též stanovila, že vláda už nesmí prestižní univerzitě krátit financování výzkumu. Agentura Reuters to označuje za velké právní vítězství pro vzdělávací a výzkumnou instituci.
Jak agentura podotýká, nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, které jsou podle šéfa Bílého domu zachváceny antisemitismem a radikálně levicovými ideologiemi.

Alan Garber, rektor univerzity, která je o 140 let starší než Spojené státy, Trumpovy kroky už dříve označil za pomstu za to, že se Harvardova univerzita "odmítá vzdát akademické nezávislosti a podřídit se nezákonnému prosazování kontroly federální vlády nad našimi studijními programy, fakultou a studenty".

K přizpůsobení se své agendě Trump tlačí i další univerzity, z nichž některé už s administrativou uzavřely dohody. Například Kolumbijská univerzita se v červenci dohodla na tom, že zaplatí 220 milionů dolarů (4,6 miliardy Kč), aby měla znovu přístup k federálním penězům na výzkum.

Na srpnovém zasedání své vlády Trump požadoval, aby součástí dohody s Harvardovou univerzitou byla platba nejméně 500 milionů dolarů (10,5 miliardy Kč) z její strany.

 
