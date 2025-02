Trump může všechno podělat, Putin si z něj dělá blázny, varuje bývalý ruský diplomat

Rusko-americké jednání o válce na Ukrajině je velkým úspěchem pro ruskou diplomacii. V rozhovoru pro opoziční deník Meduza to řekl bývalý ruský diplomat Boris Bondarev s tím, že to není poprvé v dějinách světa, kdy silní rozhodují za ty, které považují za slabé.

Bondarev tvrdí, že Kreml tento úspěch nic nestál. "Tedy kromě toho, že válka trvá už tři roky. Ale nad takovými ztrátami se obvykle nepozastavujeme. Ukázalo se, že stačí vydržet a nadále jednat z pozice síly. Pokračujte v tom, co děláte, a přitom donutíte druhou stranu, která se bojí eskalace a upřednostňuje vlastní pohodlí, aby k vám pokorně přišla a zjistila, co chcete. A přesně to se nyní děje: Západ náhle a ukvapeně dospěl k tomu, že prosí Putina o milost," tvrdí Bondarev.

Trump se domnívá, že Ukrajina bez případné americké pomoci nebude schopna udělat nic. Ale na Putina podle Bondareva žádnou páku nemá. "Putin je přesvědčen, že už vyhrál a dostane, co chce - ať už se Trump zapojí, nebo ne. Pro Putina je schůzka v Rijádu prvním znamením, že je v cílové rovince," komentuje první setkání dvou mocností pro ruský opoziční deník Meduza Bondarev.

"Americký prezident teď může udělat mnoho ústupků a nakonec, promiňte mi prosím ten výraz, to všechno podělat. Protože Putin si z něj prostě bude dělat blázny a nic na oplátku nedodá. Bude jen sedět a čekat na další ústupky ze strany USA. Čím víc máte, tím víc chcete. I když Trump předá Ukrajinu a východní Evropu, nebude to stačit," říká v rozhovoru Bondarev.

Bývalý úředník ruského ministerstva zahraničí se také podivuje nad chováním Evropy. Ta musí začít Kyjevu posílat mnohem více zbraní, jinak Putin ukrajinský odpor semele svými frontovými trestanci a alkoholiky.

Pak přikročí k zatlačení NATO. "A podaří se mu to, protože Evropa zcela zkrachovala - politicky, morálně, vojensky, ve všech možných ohledech," nebere si servítky Bondarev, podle kterého se evropští lídři měli více Američanům vzepřít.

Ještě před nástupem Trumpa do funkce se zdálo, že v americkém národním zájmu je postavit se Rusku. Nyní se to obrátilo. "Domnívám se, že [změna politiky nové administrativy] může být důsledkem hloupé myšlenky, která už léta koluje v hlavách republikánů, že ‚Rusko musí být vyrváno z rukou Číny‘, aby jejich přátelství neohrožovalo americké plány na zkrocení Pekingu," říká Bondarev.

Tento Trumpův záměr ale podle něj fungovat nebude. "Bez ohledu na to Rusko zůstane s Čínou, protože Čína je spolehlivá a od Putina nic nepožaduje," tvrdí Bondarev s tím, že naopak ve Spojených státech může mít další prezident odlišný postoj k Putinovi než Trump.

Sám Bondarev pracoval jako poradce ruské stálé mise OSN v Ženevě a věnoval se odzbrojování. "Nikdy jsem se nestyděl za svou zemi tak jako 24. února, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu," napsal po začátku plnohodnotné agrese v roce 2022 Bondarev a následně rezignoval na funkci. Od té doby žije ve Švýcarsku.

Tohle je poslední varování. Trumpovy výroky mě šokovaly, říká klíčový Fialův poradce. (Celý článek s videem zde)